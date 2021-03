docente-napoletana-morta-dopo-il-vaccino.-i-dubbi-del-fratello:-“come-si-fa-a-escludere-una-correlazione?”

Un infarto intestinale avrebbe procurato il decesso di Annamaria Mantile, la professoressa di lingua inglese, originaria di Napoli, che si era sottoposta alla somministrazione della prima dose del vaccino di Astrazeneca sabato 27 febbraio e morta dopo circa 72 ore.

Secondo quanto emergerebbe dai risultati dell’autopsia eseguita sul corpo della 62enne da un gruppo di consulenti tecnici nominati d’ufficio dalla Procura della Repubblica di Napoli non vi sarebbe una correlazione tra il decesso e la somministrazione del vaccino Covid.

I familiari avevano sporto denuncia ai carabinieri e adesso restano dubbiosi. Il fratello dell’insegnante, il dottor Sergio Mantile ha rilasciato una dichiarazione a NapoliToday, etichettando la notizia dei risultati dell’autopsia come una fuga di notizia.

“Di ufficiale non c’è nulla, si tratta di una fuga di notizie. L’ho saputo da mio fratello – dice il dottor Mantile – Si è subito escluso un coinvolgimento di AstraZeneca, ma non si spiega il perché. La causa individuata – che noi in un qualche modo avevamo intuito e che i medici potevano prevedere – sarebbe un infarto intestinale dovuto ad un’ernia. Questo avrebbe determinato l’addome gonfio per tutti e tre i giorni della sofferenza”.

“Ora mi chiedo: come si fa ad escludere, due ore dopo la somministrazione, una correlazione con il farmaco? Il mio è un quesito da incompetente. Le contrazioni, come reazione al farmaco, potrebbero aver determinato la strozzatura dell’intestino? Oppure, sono avvenute del tutto indipendentemente? In questo caso, le aspettative che avevamo sulle reazioni del farmaco ci hanno del tutto depistati e indotti a non pensare di dover ricorrere ad un ricovero, ad una corsa in ospedale”.

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €47.790 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!



Claudio Messora