La crema di ananas con riso rosso e papaya è un dessert un po’ diverso dal solito, perché usa una base di riso dolce, cotta nel latte, e la assembla a due frutti tropicali: l’ananas frullato e la papaia fresca a fettine, che si trova oggi facilmente in molti supermercati ben forniti o dai fruttivendoli etnici.

Il riso è un ingrediente molto versatile in cucina: è un alimento con poche calorie, e si presta per la preparazione di tantissime ricette ricche, ma anche leggere e salutari. Ci sono diverse varietà di riso in commercio: Carnaroli, Vialone Nano, Ribe, Venere, Basmati, Integrale, Thai, Red… quest’ultima pregiata varietà è di origine orientale, i suoi lunghi chicchi presentano il caratteristico colore rossastro, caratteristica da cui viene il suo nome. Il colore rosso lo deve alle antocianine, il colorante naturale presente anche in molti altri vegetali come il cavolo o le carote viola, il suo gusto sa leggermente di nocciola, il che lo rende ancora più adatto a essere usato nei dessert.

Frutta esotica ben matura, latte e zucchero sono gli ingredienti che ci occorreranno per realizzare, ma ovviamente la frutta si può sostituire con quella di stagione: delle fettine di mela o di pesca saranno ugualmente buone.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti



Tempo di cottura: 35 minuti



Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

1/2 Ananas

1/2 Papaya 6/8 fette a porzione

100 g. Riso rosso integrale

100 g. Latte

40 g. Zucchero Di Canna Grezzo

1 ciuffo Menta fresca

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema di ananas con riso rosso e papaya, cominciate col bollire il riso per 30 minuti in acqua, poi scolatelo, unitelo al latte e allo zucchero, quindi lasciatelo cuocere finché il latte sarà tutto assorbito e lo zucchero avrà iniziato a caramellare.



Nel frattempo pulite l’ananas, tagliatelo a tocchetti e, con l’aiuto di un frullatore, frullate fino a ottenere una crema liscia e omogenea.



Pulite anche la papaya e ricavate delle fettine spesse circa un paio di millimetri (calcolate 6/8 fettine a testa).



Con l’aiuto di due cerchi, uno più piccolo e l’altro più grande, formate il tortino: prendete il cerchio più grande, adagiatelo nel centro del piatto e distribuite due/tre cucchiai di crema di ananas al centro.



Quindi posizionate dentro anche il cerchio più piccolo e rivestite la superficie disponendo le fettine di papaya intorno alla parete interna del cerchio.



Riempite con con tre/quattro cucchiai di riso rosso.



Togliete i cerchi e completate con una foglia di menta fresca.