cous-cous-dolce-con-frutta-e-sorbetto-al-cetriolo

La crema di ceci con gamberi piccanti e zafferano è un primo piatto con molti sapori: la crema di ceci, arricchita dallo zafferano, è accompagnata dai gamberi saltati nel tabasco.

Uno dei trucchi di questa ricetta è conservare l’acqua di cottura dei ceci, molto ricca di proteine, che aiuterà a rendere più cremosa la vellutata. Ricordatevi di tenerla da parte, perché potrebbe essere utile per regolare la consistenza della vellutata anche prima di portarla in tavola.

Lo zafferano usato in questa ricetta è quello più semplice da usare, già polverizzato e in bustina. Se preferite usare uno zafferano in fiori, metteteli in infusione con un po’ di acqua di cottura dei ceci, e poi usateli per colorare la vellutata.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti



Tempo di cottura: 2 ore



Tempo totale: 2 ore e 30 minuti (più 8 ore di riposo)

Dosi per

4 persone

Ingredienti

350 g Ceci secchi

8 Gamberi

1 spicchio Aglio

1 rametto Rosmarino

1 bustina Zafferano

Q.B. Tabasco

Q.B. Olio Extravergine d’oliva

Q.B. Sale Fino

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema di ceci con gamberi piccanti e zafferano, mettete innanzi tutto i ceci a bagno in una ciotola contenente dell’acqua per una notte.



Scolateli e lessateli per circa un’ora e mezza.

Scolate i ceci e tenete da parte l’acqua di cottura.



Mettete in una padella capiente dell’olio extravergine di oliva, l’aglio, il rosmarino e fateli insaporire per qualche minuto.

Aggiungeteli alla padella e fateli saltare per 5 minuti dopodiché aggiungete dell’acqua di cottura dei ceci, sale, pepe e fate cuocere per altri 20 minuti.

Eliminate l’aglio, il rosmarino e frullateli con un frullatore a immersione.

Pulite i gamberi eliminando la testa, il carapace lasciando solo la coda e il filo intestinale presente sul dorso.

Mettete in una padella dell’olio extravergine di oliva, alcune gocce di tabasco e fate saltare i gamberi per 5 minuti.

Aggiungete lo zafferano alla crema di ceci e fatela scaldare mescolando bene per farlo sciogliere (se la crema dovesse risultare troppo solida aggiungete un po’ di acqua di cottura dei ceci).



Servite la crema calda condita con un filo d’olio extravergine di oliva e i gamberi piccanti.