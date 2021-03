COMMISSIONE CORONA: UNA NUOVA NORIMBERGA CONTRO L’INFODEMIA – Reiner Füllmich

9/3/2021

Su Byoblu24 interviene in esclusiva l’avvocato tedesco Reiner Füllmich, già autore di un video denuncia che avevamo tradotto in passato, per spiegare l’iniziativa della Commissione Corona.

Una commissione di inchiesta istituita in Germania dall’avvocato e da alcuni suoi colleghi per fare luce sull’effettiva validità dei test Drosten PCR per stabilire la positività delle persone infette. In particolare la Commissione indaga sulla correlazione tra il numero dei positivi riscontrati e le conseguenti misure restrittive che hanno portato alla chiusure di centinaia di migliaia di imprese.

A partire dalla Commissione Corona l’avvocato Füllmich insieme ad altri avvocati di tutto il mondo hanno dato il via ad una serie di cause legali, in alcuni paesi divenute class action, per chiedere un risarcimento danni ai Governi, alla luce dei risultati della Commissione Corona.

Claudio Messora