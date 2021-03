Spread the love

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 9 marzo, a Scarnafigi: un’auto che percorreva Strada Lagnasco è finita in un fossato all’altezza del civico 6. Sul posto i Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e 118 per la messa in sicurezza ed il soccorso alle due donne a bordo della vettura.