Alfonso Signorini tira le somme del Grande Fratello Vip 5 e rivela qual è il vip che lo ha deluso più di tutti

Tempi di bilanci per Alfonso Signorini, conduttore della passata edizione del Grande Fratello Vip 5. Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, infatti, il papà del reality avrebbe fatto alcune considerazioni in merito ai suoi vipponi, svelando preferenze e anche delusioni.

Secondo quanto riportato da Biccy, Alfonso Signorini avrebbe affermato di aver amato tre vipponi in particolare. Chi? Tommaso Zorzi (e anche vincitore di questa edizione), Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Tuttavia il direttore del magazine Chi, avrebbe anche detto che sperava che fosse Pierpaolo a vincere la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Di seguito riportiamo le sue parole:

Amare parole, invece, per Carlotta Dell’Isola. Parafrasando Arisa, avrebbe potuto fare di più (a detta di Alfonso Signorini). Nel corso dell’intervista, infatti, avrebbe ammesso:

Qualche parola, il nostro Alfonso Signorini, l’avrebbe spesa anche per chi lo ha accompagnato in questa lunga avventura durata 5 mesi. Parliamo degli opinionisti, ovvero Pupo e Antonella Elia:

So quanto sia difficile fare l’opinionista quando conduco io, perché dico sempre la mia rubando loro il mestiere. Pupo a volte diceva le sue battute nel momento sbagliato, mandando a monte un momento di tensione emotiva creato a fatica, ma va bene. In compenso si porta dietro il suo vissuto e ha una profonda cultura. Con Antonella all’inizio ci siamo anche scontrati perché non mi piaceva il fatto che non cambiasse opinione sulle persone. Non mi ha mai ascoltato ma, a parte questo, ha fatto il suo lavoro molto bene