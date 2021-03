alberto-matano-pubblica-una-foto-e-aggiunge-una-didascalia,-il-popolo-del-web-rimane-senza-parole

Spread the love











Alberto Matano conduce ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Vita in Diretta su Rai 1 e il pubblico gli dimostra ogni giorno quanto lo stimi e lo ami premiandolo con degli ottimi ascolti. Se all’inizio, passando da essere mezzobusto del Tg alla conduzione di un programma quotidiano, Matano è apparso un po’ ingessato e un po’ disorientato, dopo più di un anno di conduzione quotidiana si è sciolto completamente e ora sa gestire alla perfezione i momenti legati all’informazione, all’attualità, che ormai non manca mai di aggiornarci sulla situazione covid alla parte più pop del programma, più leggera e più ironica quando la gente, il suo pubblico allenta un po’ la tensione e si rilassa a sentire fare chiacchiere più leggere.

Capita spesso che Alberto Matano in questo spazio si diverta lui stesso a volte anche prendendosi in giro e dimostrando quel lato autoironico che prima era ben tenuto nascosto.

Insomma, Alberto Matano ha davvero conquistato tutti e probabilmente, avvertendo questo consenso così largo si è rilassato ed è veramente a proprio agio e di questo ne trae beneficio il programma.

Alberto Matano posta una foto della mamma e scrive una dedica

Alberto Matano ha sempre detto e ribadito, in tanto occasioni, che per lui la famiglia è al primo posto e i suoi genitori che vivono in Calabria per lui sono un punto fermo.

Il giorno della festa della donna ha postato una foto della mamma, Marisa Fagà e ha scritto così: “Mia madre oggi. Lei mi ha insegnato che i diritti delle donne sono i diritti di tutti, che la parità di genere è un valore assoluto, che ognuno di noi deve fare la sua parte contro violenze, intolleranza e discriminazioni. Perché ogni giorno è l’8 marzo”.

Alberto Matano e Andrea Delogu, una bellissima amicizia

Alberto Matano e Andrea Delogu sono legati da una bellissima amicizia anche se il popolo del web vorrebbe che tra i due nascesse qualcosa di diverso perché tutti li vedono bene insieme. Spesso i due stuzzicano le fantasie dei loro fans perché sui social si mandano, reciprocamente messaggi molto intimi e che dimostrano che tra i due c’è un feeling particolare.

Ora che Andrea Delogu si è anche lasciata con il marito, l’attore di “Romanzo criminale” Francesco Montanari, il gossip si è acceso e in tanti sperano che Matano e la Delogu diventino davvero una coppia. Ma loro continuano a ribadire di essere solo molto amici.

