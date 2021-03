affare-mascherine:-uno-scandalo-che-ora-travolge-anche-la-germania

10/03/2021

I periodi di crisi e di emergenza rappresentano sempre anche grandi opportunità di guadagno per alcuni gruppi di persone. E l’attuale crisi ne è un esempio. Prendiamo il caso delle mascherine.

Due politici tedeschi al centro dell’affare mascherine

Il dispositivo che da un anno è entrato a far parte della vita quotidiana di miliardi di persone. Ed è proprio su questo dispositivo che sembra essere nato un business transnazionale. Un giro di soldi, di tangenti e corruzione che sembra ora aver colpito anche la sobria Germania.

Un Paese che spesso a torto viene presentato come simbolo di onestà e dedizione alla legalità è invece ora travolto da un grande scandalo legato all’acquisto delle mascherine. Sono addirittura due i politici coinvolti, Nikolas Loebel, parlamentare della CDU, il partito della cancelliera Angela Merkel, e Georg Nusslein, deputato della CSU.

Entrambi avrebbero infatti ricevuto rispettivamente 250.000 e 660.000 euro di tangenti per aver favorito aziende, una di queste gestita direttamente da Loebel, nella sottoscrizione di ricchi contratti per l’acquisizione di mascherine.

E nella patria del rigore entrambi i politici non hanno però avuto nessuna fretta di dimettersi, nonostante lo scandalo sia finito su tutti i giornali, oltre che in tribunale. Loebel ha annunciato che lascerà la politica, in un futuro non determinato. Mentre Nusslein, a distanza di oltre un mese dall’inizio delle indagini, è stato quasi obbligato a lasciare il partito su ordine della dirigenza.

Il traffico illecito che ha coinvolto anche l’Italia

Ma il business illecito delle mascherine è arrivato anche in Italia. È infatti in corso un’inchiesta della Procura di Roma legata alla fornitura di 800 milioni di mascherine da parte di tre consorzi cinesi per un valore totale di 1,25 miliardi di euro.

In particolare nell’occhio della magistratura sono finite alcune aziende italiane che hanno svolto il ruolo di intermediario tra il fornitore e il già Commissario all’Emergenza Domenico Arcuri. Come nel caso tedesco, queste aziende avrebbero ricevuto tangenti illegali per favorire l’affare. Aziende che tra l’altro sembra non avessero nel loro curriculum alcuna competenza in fatto di dispositivi medico chirurgici.

Al momento Domenico Arcuri si è dichiarato parte lesa della vicenda e in un eventuale processo si costituirà come parte civile.

I dubbi sulle mascherine FCA

Ha poi fatto discutere anche la fornitura di mascherine affidata al gruppo FCA, che ha previsto la produzione di 27 milioni di mascherine al giorno per un giro d’affari di quasi 5 miliardi all’anno, di cui una parte garantiti dallo stesso Stato italiano.

E secondo diverse categorie questi dispositivi non sembrano essere conformi da un punto di vista medico. Come riferito dal sindacato di Polizia SAP:

Queste mascherine risultano estremamente delicate tanto da rompersi con estrema facilità, costringendo a cambio frequente durante il turno, ed emanano uno sgradevole odore chimico all’apertura della confezione.

E come anche confermato dal sindacato USB che ha presentato un esposto alla Procura di Parma per le forniture alle scuole.

Insomma fin dall’inizio dell’emergenza dietro alle mascherine sembra esserci un giro d’affari milionario e la domanda che sorge ora spontanea è: l’introduzione dell’obbligo della mascherina è stato un atto dettato da vere ragioni sanitarie oppure più banalmente spinto da precisi interessi economici?

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €47.790 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!



Claudio Messora