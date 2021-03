via-il-foie-gras-da-tutti-i-supermercati-italiani

Sono 13 le insegne della grande distribuzione in Italia che hanno deciso di non vendere più foie gras, un prodotto ottenuto con l’alimentazione forzata di oche e anatre

Ultima in ordine di tempo, anche l’insegna “Iper, La grande I” ha annunciato, negli scorsi giorni, che non venderà più foie gras. Ora in Italia, dunque, non ci sono praticamente più supermercati che vendono il fegato grasso: così già accadeva, infatti, nei punti vendita delle catene di distribuzione Coop, Pam, Esselunga, Eataly, Conad, MD, Lidl, Tigros, Sigma, Selex, Bennent, Crai, Carrefour. Una vittoria degli animalisti e di tutti coloro che sostengono il benessere animale negli allevamenti.

Il foie gras e la campagna animalista #ViaDagliScaffali

Nel 2015 l’associazione animalista Essere Animali aveva condotto un’indagine in alcuni allevamenti per la produzione di foie gras in Francia, a seguito della quale aveva lanciato la campagna #ViaDagliScaffali. Il documentario mostrava infatti come, per produrre questo alimento considerato prelibato, oche e anatre venivano nutrite a forza con enormi quantità di cibo attraverso un tubo inserito in gola. Lo scopo, far ingrossare il loro fegato anche dieci volte il normale peso dell’organo. La pratica dell’alimentazione forzata è stata definita nociva per il benessere degli animali in un Rapporto del Comitato Scientifico Veterinario dell’Unione Europea e poi vietata, ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, in tutta l’Unione Europea, Italia compresa. Una deroga alla legge però consente la produzione in Francia, Bulgaria, Spagna, Ungheria e Belgio, paesi da cui il foie gras viene poi esportato in tutta Europa dove la vendita è comunque permessa.

Come riconoscere il foie gras e segnalarne la vendita

Alla campagna animalista hanno aderito attualmente 12800 supermercati e 13 insegne, ma il monitoraggio continua. Essere Animali invita chi trovasse in vendita il foie gras d’oca o di anatra a segnalarlo all’indirizzo info@essereanimali.org, indicando punto vendita, insegna GDO e città, allegando possibilmente una foto.

Dall’associazione specificano come riconoscere il prodotto: negli ingredienti sulla confezione deve essere specificata la scritta foie gras. Le diciture patè di fegato o simili indicano un altro prodotto non ottenuto con l’alimentazione forzata che non è foie gras.