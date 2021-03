La torta di patate, mele e cacao è un dolce particolare dalla consistenza compatta, umida e cremosa, molto simile a un budino o alla torta magica. L’ingrediente principale sono le patate, usate al posto della farina. Le patate conferiscono al dolce una consistenza umida e compatta e la rendono adatta anche a chi non può mangiare il glutine.

Le mele aiutano ad amplificare la dolcezza dell’impasto, mentre il cacao e la cannella danno una nota aromatica che rende questo dolce goloso. Il topping, con mele caramellate al Rum, dà a questa torta un aspetto professionale, e un gusto ancora più seducente.

ovviamente il rum può essere sostituito con un altro liquore, sono adatti, ta gli altri: la grappa bianca, il brandy, la crème de cassis, il cognac, il calvados. Ma va bene anche omettere il liquore se la torta è destinata anche ai bambini.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti



Tempo di cottura: 50 minuti



Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

Per la torta:

400 g Patate

2 nr Uova

80 g Zucchero Di Canna Grezzo

100 g Burro temperatura ambiente

40 g Cacao amaro

1 cucchiaino Lievito per dolci

1 Mela Pink Lady

Per le mele caramellate:

1 Mela Pink Lady

30 g Burro

30 g Zucchero Di Canna

20 ml Rum

3 cucchiai Limone succo

Preparazione:

Per preparare la ricetta della torta di patate, mele e cacao, lessate le patate con la buccia in abbondante acqua fino a farle diventare morbide (controllate la consistenza utilizzando una forchetta).

Scolatele e sbucciatele con un coltello.

Schiacciatele con uno schiacciapatate per almeno 2/3 volte eliminando completamente i grumi per ottenere un composto liscio.



Fatele raffreddare.

Mettete in una ciotola il burro a temperatura ambiente e lo zucchero di canna e montateli fino a ottenere una consistenza gonfia e cremosa.

Aggiungete le uova, il lievito e il cacao in polvere e continuate a montare fino a incorporarli al composto.



Aggiungete le patate schiacciate e la mela grattugiata e mescolate con una spatola per amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Trasferite il composto in una tortiera da Ø 25 cm che avrete precedentemente imburrato e ricoperto di carta forno.



Fate cuocere la torta nel forno già caldo a 150°C per circa 40/50 minuti.



Estraete la torta dal forno e fatela completamente raffreddare.

Lavate e tagliate a spicchi la seconda mela e irroratela con il succo di limone.

Mettete gli spicchi in un pentolino e aggiungete il burro tagliato a cubetti e lo zucchero di canna. Fate cuocere a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto, fino a sciogliere completamente il burro e lo zucchero.



Aggiungete il Rum e continuate la cottura a fuoco basso fino a far ridurre la salsa e ammorbidire gli spicchi di mela.



Trasferite la torta su un piatto e distribuite gli spicchi di mela sulla sua superficie.

Bagnate con la salsa ottenuta dalla cottura delle mele.