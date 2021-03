Il tonno con cipolle in agrodolce è un secondo piatto di effetto ma anche veloce da preparare che va bene tutti i giorni dell’anno perché si può gustare caldo o freddo. Il tonno, appena scottato, è insaporito dalla marmellata di cipolle di tropea, che gli conferiscono un gusto sofisticato e aggiungono una nota dolciastra che esalta il sapore del pesce fresco.

Questa ricetta a base di tonno è un piatto che si può modificare secondo i gusti, aumentando o diminuendo il grado di cottura del tonno, abbondando con le cipolle e aggiungendo, a piacere, la nota acida dell’aceto. Il tutto ha un tono vagamente siciliano, ed è una variante semplificata della preparazione alla scapece, tipica delle zone marinare.

Se accompagnato con una purea di patate, o meglio ancora con delle patate cotte al vapore e servite a fette con aglio e prezzemolo, è un piatto completo, bilanciato e light.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 80 minuti



Tempo totale: 90 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Tranci di tonno, 600 g

Cipolla Rossa di Tropea, 4

Zucchero Di Canna, 4 cucchiai

Sale, q.b.

Aceto di Vino, 4 cucchiai

Burro, 20 g

Preparazione:

Per preparare la ricetta del tonno con cipolle in agrodolce, togliete lo strato più esterno e tagliate le due estremità della cipolla, poi tagliatela in pezzetti di media grandezza.



Mettete sul fuoco una pentola capiente e accendete il fuoco tenendo la fiamma molto bassa.

Sciogliete una noce di burro e versate le cipolle.



Salate e mescolate in modo da non far attaccare le cipolle sul fondo della pentola.

Quando le cipolle iniziano a “prendere colore”, aggiungete lo zucchero di canna e un goccio di acqua naturale a temperatura ambiente.

Mescolate e portate a cottura a fiamma molto bassa.

Stendete il trancio di tonno su un tagliere in piano e togliete, con un coltello ben affilato, la pelle e la parte della lisca centrale. Togliete anche le eventuali lische con l’aiuto di una pinzetta.



Una volta pulito, tagliate a cubi il pesce.

Quando mancano un paio di minuti a fine cottura delle cipolle, mettete una padella antiaderente sul fuoco. Una volta che la pentola sarà rovente, versate i cubi di tonno e cuocete per un paio di minuti.

Mettete sul fondo del piatto uno strato abbondante di cipolla caramellata e adagiatevi sopra i cubi di tonno ancora caldi.