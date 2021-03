sanremo-2021,-amadeus-umiliato-in-eurovisione-ma-in-pochi-se-ne-accorgono,-solo-per-un-momento-le-telecamere-inquadrano-cosa-gli-viene-detto

Spread the love











Sabato è terminato il Festival di Sanremo e quest’anno, forse più degli altri anni, i conduttori, Amadeus e Fiorello, hanno tirato un sospiro di sollievo.

L’organizzazione della manifestazione, la conduzione e le ore tra una serata e l’altra sono state cariche di tensione e hanno messo a dura prova i nervi, già peraltro scoperti, dei due mattatori. Sia Fiorello che Amadeus sono stati subissati di critiche e sembrava che davvero non potessero dire o fare nulla che venivano attaccati senza tregua. Ma loro sono stati in grado di rivoltare questo atteggiamento, per alcuni versi anche esagerato, a loro favore ridendo di come i social li stavano trattando e prendendosi in giro da soli per quello che stava avvenendo.

Il discorso di Fiorello sugli attacchi che stava ricevendo da parte dei social

Dopo la battuta che ha fatto Fiorello alla modella Vittoria Ceretti “Sei magretta”, i social lo hanno attaccato brutalmente e tra le varie cose che gli hanno detto la frase che più racchiude il pensiero del web è stato “che momento imbarazzanae”. A quel punto, la sera dopo, Fiorello ha tenuto a rispondere a questi attacchi e ha detto così: “Ormai è difficile, perché se dici ‘come stai bene?’ ti rispondono ‘allora prima stavo male?!’, body shaming. Se dici: ‘come sei dimagrito?’ ‘Allora prima ero grasso, body shaming”.

E poi, ancora: “Gli animali sono meglio di noi, perché non lo sanno. Non è che un leone se perde peli sulla criniera si fa il riporto. E poi il gorilla è alto quasi 2 metri e pesa 250 chili, ma ce l’ ha di 2 centimetri… Ora l’Agi, Associazione Gorilla Italiani, si lamenterà. Il pitone ce ne ha due, uno di cortesia. Ma ora protesterà l’Api, l’Associazione Pitoni Italiani”.

Vincono i Maneskin e Amadeus chiede loro di cantare, Victoria gli risponde malissimo

Amadeus, dopo la vittoria dei Maneskin, come è prassi, ha chiesto al gruppo di cantare dicendo: “Io e Fiorello vi salutiamo, ovviamente loro si esibiranno, adesso…”.. Ma, un po’ per la forte emozione della vittoria, un po’ per la gioia non contenuta, un po’ per la stanchezza, Victoria gli ha risposto in un modo non proprio elegante: “Col c***o”.

In pochi se ne sono accorti ma in quel momento la telecamera ha inquadrato Victoria e il labiale si è letto benissimo.

Nonostante la caduta di stile, in tanti hanno voluto vedere, comunque, il lato rock del gruppo anche in questa risposta e si sono fatti una sonora risata.

E il Festival 2021 è così terminato.

