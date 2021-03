Oggi è un altro giorno, Serena Bortone raccoglie lo sfogo di Dodi Battaglia per il mancato omaggio a Stefano D’Orazio e dice “La Rai è …”, il popolo del web applaude alla Bortone

Spread the love











Serena Bortone conduce, dal lunedì al venerdì su Rai 1 “Oggi è un altro giorno” una trasmissione che, per quanto molto seguita e amata, ha stentato un po’ a decollare. Ma Serena Bortone piace tantissimo e il pubblico da casa, giorno dopo giorno si sta affezionando molto al programma e sta diventando molto fedele all’appuntamento con la Bortone.

I Pooh amareggiati per il mancato omaggio durante il festival di Sanremo al loro amico fraterno Stefano D’Orazio

I Pooh, ognuno in momenti diversi, si sono detti molto amareggiati, anche se in verità c’è chi ha usato parole anche più pesanti peer giudicare il mancato omaggio a Stefano D’Orazio recentemente scomparso.

Dodi Battaglia, ospite da Serena Bortone ha dichiarato: “Una cosa come quella accaduta al Festival di Sanremo con un messaggio annunciato che poi non è stato fatto, veramente mi ha lasciato profondamente amareggiato e non soltanto me”.

E poi: “In 5 ore di trasmissione un minuto poteva essere dedicato a un grande come lui… ma soprattutto perché è stato annunciato ma poi non è stato così… Mi ha veramente ferito”.

Anche la moglie di Stefano D’Orazio, Tiziana Giardoni ha affidato ai social tutta la sua amarezza e ha scritto così: “Ho sperato in un ricordo .. ma nulla … non importa ci sono io .. e tutti coloro che ti amano a farsi sentire .. e noi facciamo molto rumore”.

Amadeus, in conferenza stampa, ha usato queste parole per scusarsi del mancato momento dedicato a D’Orazio e ha detto: “Mi scuso, c’è stato un problema di sforamenti, di tempi. È colpa mia. Mi scuso con i Pooh. Quell’omaggio l’avevo voluto perché Stefano D’Orazio era un amico, quindi io sono il primo ad essere dispiaciuto”.

Serena Bortone prova a rimediare usando le parole giuste e mandando in onda un filmato

Serena Bortone, dopo che ha raccolto lo sfogo di Dodi Battaglia che comunque ha detto di non provare alcun risentimento né per Amadeus né per Fiorello, ha detto: “La Rai è grande, aveva anche dedicato una serata ai Pooh” e poi ha mandato lei in onda un filmato in cui i Pooh cantano ‘Uomini soli’.

Il popolo del web ha apprezzato questo gesto della Bortone e sui social tanti sono stati i commenti a favore di questa scelta.

