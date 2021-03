Malumori tra Annalisa ed alcuni giornalisti dopo Sanremo: il web se ne accorge ed è polemica

Questa chicca di gossip riguarderebbe una delle protagoniste dell’ormai passato Festival di Sanremo 2021, Annalisa.

Secondo quanto riportato dal web, infatti, la cantante che ha portato sul palco dell’Ariston la canzone “Dieci” non avrebbe gradito le critiche che avrebbero mosso al suo indirizzo i giornalisti Paolo Giordano e Luca Dondoni. Tali critiche sarebbero partite per la posizione in classifica di Annalisa. Stando a quanto riportato dal web, infatti, Luca Dondoni martedì scorso avrebbe affermato di trovare assurdo Annalisa in pole position in classifica. Di fatto ieri, durante lo speciale di Domenica In condotto da Mara Venier in diretta da Sanremo, fra i tre non ci sarebbe stato quasi nessuno scambio di battute.

Il web, però, si sarebbe accorto di un particolare. Annalisa avrebbe unfollowato sia Luca Dondoni sia Paolo Giordano. E quest’ultimo, probabilmente per rispondere al gesto, avrebbe postato nelle sue Instagram Stories la vittoria di Virginio ad Amici. Perché proprio lui? Perché era il concorrente con il quale Annalisa era arrivata in finale ad Amici 10 e contro il quale aveva perso.

Ora, secondo le supposizioni del web, la cantante avrebbe postato un tweet per “placare” la polemica sul suo presunto gesto. E l’avrebbe fatto con queste parole:

Buondì! Regola fondamentale: ognuno è libero di esprimere la propria opinione e quindi chiedo a tutti di concentrarci sulle cose belle che sono tantissime! Non insultiamo nessuno e stiamo sereni pensando al bellissimo futuro che ci aspetta! Vi voglio bene sempre