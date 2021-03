luna-piena:-i-rituali-da-fare-in-casa

Eliminare il superfluo, purificare gli ambienti e la mente, canalizzare le energie per potenziare la funzione degli oggetti. Ma anche ripulire gli spazi domestici e abbandonare pesanti sensazioni: sfruttare il potere della luna piena per avvicinare le intenzioni e i desideri, risale a usanze antichissime. I flussi energetici si muovono secondo un loro prontuario e sono in grado di condizionare gli equilibri quotidiani.

Alcune pratiche, se eseguite secondo le fasi lunari, possono aiutare nell’allineamento con i flussi energetici. In particolare, alla vigilia del plenilunio, ovvero il giorno che precede la data in cui la luna raggiunge la sua perfetta pienezza, le energie crescenti raggiungono l’apice della loro potenza. Sfruttarle a proprio favore, quindi, può essere utile per ottenere la purificazione degli ambienti e del corpo, come per una ricarica energetica degli spazi.

Questo mese, la luna raggiungerà il suo picco domenica 28 marzo. Ecco dunque, alcuni spunti e rituali simbolici per godere della sua presenza, tra le mura domestiche.

Le candele bianche

La candela, portatrice di luce, accompagna e rappresenta simbolicamente la vita, racchiude infatti in sé i quattro elementi: terra (cera solida), acqua (cera liquida), fuoco (fiamma) e aria (alimentazione della stessa). Sceglietela bianca: è purezza e armonia. Partendo da uno spazio dedicato, ricreate un’area in cui disporre gli elementi utili per le vostre pratiche: può essere un vero e proprio piccolo altare casalingo, una semplice nicchia che gode di intimità, o un davanzale. Disponetele anche in diverse stanze, come in quella da bagno.

Bagno caldo e pulizia profonda

La luna piena porta con sé il sentimento del completamento e la necessità di lasciare andare tutto ciò che si è maturato fino a quel momento. Partire con una pulizia profonda della vasca, aiuta ad accogliere la nuova fase lunare: fatelo con aceto e oli essenziali. Preparate poi in un bagno caldo, immergetevi nell’acqua con qualche goccia di olio essenziale per rilassare la mente e purificare il corpo. Con il plenilunio è anche tempo di liberazione e ricarica: optate per l’olio di gelsomino, qualche rametto di rosmarino, due cucchiai di sale dell’Himalaya e, per le patite di cristalloterapia, tenete in camera un’ametista: da sempre simbolo di tranquillità e pace, è una delle pietre anticamente più apprezzate per equilibrare le energie.

Incensi e palo santo

Si chiama smudging ed è la pratica più comunemente conosciuta come accensione degli incensi e delle erbe da bruciare, per ottenere a tutti gli effetti una profonda purificazione degli ambienti, degli oggetti, del corpo. Tra tutti, la salvia bianca, se bruciata, ha proprietà antibatteriche e ripulisce dalle energie negative la casa, oltre a rilasciare una fragranza aromatica molto gradevole. Super gettonato, anche il palo santo.

Pietre e cristalli

Tutte pratiche antichissime, dalle differenti funzioni e utilizzi, portano con sé un carico simbolico immenso. Pietre e i cristalli, hanno potere terapeutico e riequilibrante. Non dimenticate di purificarli periodicamente. Durante le notti di luna piena, o anche alla vigilia del plenilunio, è consigliato esporli alla luce diretta della luna.

Decluttering

In fase di luna piena, quando il radicamento è al suo apice, si rivela utile impostare un piano d’azione per la pulizia degli spazi: lasciarsi influenzare dall’energia stravolgente del plenilunio per individuare gli oggetti superflui, vi aiuterà in fase di luna calante ad eliminare tutto ciò che non vi è più necessario. Liberare gli spazi infatti è simbolo di pulizia, alleggerimento, per lasciare andare ciò che più non serve.