la-royal-family-non-lascia-cadere-nel-vuoto-le-parole-di-meghan-e-harry-e-risponde-con-un-comunicato-ufficiale

Sono ore delicate, queste, per la Famiglia Reale e la coppia dei Duchi di Sussex, Harry Windsor e Meghan Markle.

L’intervista che la coppia ha rilasciato alla conduttrice più famosa del pianeta, Oprah Winfrey, ha scosso le fondamenta di una casata antica. Di fronte alle accuse di razzismo, in particolare, la Famiglia Reale non avrebbe potuto ignorare l’elefante nella stanza. Così, poche ore fa, sarebbe arrivato un comunicato ufficiale in cui si legge:

Questa vicenda, anche se ci potrebbero essere ricostruzioni divergenti, verrà presa assolutamente sul serio dalla Casa Reale a livello privato. Le questioni sollevate dall’intervista, soprattutto quelle di carattere razziale, ci preoccupano. Harry e Meghan rimarranno per sempre membri della famiglia molto amati da tutti fonte: larepubblica.it

Nella sua semplicità, questo comunicato della Famiglia Reale è straordinario. Prima di tutto perché la Regina si sarebbe rimangiata quanto i tabloid inglesi affermavano prima dell’intervista. Ovvero che avrebbe snobbato l’intervista di Harry e Meghan. Adesso, invece, Elisabetta II si sarebbe detta addolorata dalle parole della nipote acquisita. In secondo luogo perché con questo comunicato, Buckingham Palace sta dando prova di un bagno di umiltà mai fatto prima. Neanche quando fu Lady Diana a lanciare pesanti accuse nei confronti della Famiglia Reale dopo il divorzio da Carlo. Ma accuse del genere, accuse di razzismo in particolare, proprio non potevano essere ignorate.

In Inghilterra, l’intervista di Harry e Meghan ha scosso tutto il popolo di Her Majesty. Tanto che Penny Junior, grande esperta reale, avrebbe affermato, secondo quanto leggiamo su La Repubblica, che si tratterebbe della più grave crisi di palazzo dal 1936, quando il re Edoardo VIII abdicò per Giorgio VI, il padre di Elisabetta II.

La vicenda sta facendo discutere, comunque, tutto il mondo. E se da una parte c’è chi attacca la Famiglia Reale recriminando anche tutto quello successo a Lady D, dall’altra c’è chi reputa Meghan una manipolatrice.

Voi da che parte state?

Vi ricordiamo che l’intervista integrale di Harry e Meghan verrà trasmessa questa sera su TV8 alle ore 21.30.