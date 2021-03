Il Paradiso delle Signore 5 cosa vuole Adelaide da Ludovica?

Marcello chiede a Parri se sono in programma ordini ingenti nella puntata 101 della stagione 5. Al Circolo vede Ludovica. Cosa ci fa ancora a Milano? La Contessa le ha fatto una proposta che non ha potuto rifiutare. Per la Brancia è “vitale” essere all’evento della Croce Rossa più della sua stessa vita. “Pensa quello che vuoi. Io non ci rinuncio” aggiunge la ragazza. Marcello le dice di fare quello che vuole ma di non andare da lui a piangere. Ha appena smesso di preoccuparsi di lei. Il Paradiso delle Signore 5 cosa vuole Adelaide da Ludovica?

Ludovica è a Villa Guarnieri e ringrazia Adelaide dell’accoglienza. Dopo la bugia sui lavori a Villa Brancia la Contessa decide di ospitarla. La Contessa spera di non aver esagerato con le calle. Sa che la Brancia adora la bavarese ai lamponi. Gliela ha fatta preparare per cena. Tutte queste attenzioni puzzano… È un gesto di egoismo come dice la Contessa? C’è sotto qualcosa? Quella casa è vuota senza Marta, Riccardo e con Umberto impegnato nel lavoro. Ludovica si rattrista pensando al passato. La Contessa la sprona a godersi la loro ritrovata amicizia. Lo sguardo, però, dice altro.

Il Paradiso delle Signore 5 perché Adelaide cerca Ludovica?

Il Paradiso Delle Signore 5 Ludovica Brancia Di Montalto Interpretata Da Giulia Arena Qui Nella Puntata 102 Credits Rai

continua a leggere dopo la pubblicità

La Contessa vuole risollevare il nome dei Guarnieri. Il punto è: ne Il Paradiso delle Signore 5 perché Adelaide cerca proprio Ludovica? Umberto è certo che non possano stare inermi al prossimo attacco. A Villa Guarnieri ragiona con Federico e Vittorio. Conti è pronto a rilasciare un’intervista a Edda dell’Eco della Sera. È una vecchia amica della Contessa. Vittorio è certo di non lasciarsi scappare questa opportunità anche per risollevare la reputazione di Marta.

Secondo noi, parallelamente all’intervista, la Contessa ha in mente un piano che coinvolge Ludovica. Perché proprio lei? Forse perché è debole e cerca riscatto nell’alta societò e per questo malleabile.