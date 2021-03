GF Vip, Rosalinda Cannavò denunciata da Massimiliano Morra

Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, è stata querelata da Massimiliano Morra. Lo ha dichiarato lei stessa a Barbara D’Urso. L’attrice ha raccontato la sua esperienza nella Casa, il suo ambiguo e turbolento rapporto con Dayane Mello, la sua storia d’amore con Andrea Zenga. Ma ha parlato pure di scivoloni. Come il coming out al suo ex “finto” fidanzato.

Morra non ha solo promesso di querelare Rosalinda ma lo ha fatto davvero. L’attrice ha dichiarato che lui fosse gay e così l’ex gieffino ha fatto partire le smentite e pure le denunce. Lo ha rivelato la stessa Cannavò, in arte Adua del Vesco, nel salotto di Barbara D’Urso.

GF Vip, Rosalinda ed i suoi finti fidanzati

Durante la sua permanenza nella Casa del GF, Rosalinda si è liberata di molti scheletri nel suo armadio. A cominciare dai fidanzamenti “fasulli”. Come quello con Gabriel Garko. L’attore ha fatto outing e ha confessato di essere omosessuale. E, quindi, di conseguenza ha smentito il fidanzamento con l’attrice che era solo di “copertura”. Solo una finzione per tenere il gioco a quello che era considerato il sex symbol, uno ”sciupafemmine”.

Stessa cosa la relazione con Massimiliano Morra: un legame finto, solo per promuovere la fiction nella quale erano protagonisti. Un rapporto durato un anno e inventato di sana pianta.

GF Vip, la Cannavò accusa: “Morra è gay”

Nel salotto di Barbara D’Urso la Cannavò ha raccontato anche del rapporto burrascoso con Dayane Mello, dei dubbi sull’ex fidanzato Giuliano, fino alla storia con Andrea Zenga. E il discorso si è spostato poi anche su Massimiliano Morra. Appena uscita dal reality Rosalinda ha confermato la tesi secondo la quale il suo collega, attualmente fidanzato, le avrebbe confidato di essere omosessuale.

GF Vip, Morra denuncia Rosalinda: “Non è vero nulla”

A quelle dichiarazioni Massimiliano Morra è sbottato. Ed oltre a rispondere su Instagram e nei vari programmi televisivi, ha chiamato pure i suoi avvocati ed ha querelato l’attrice: e la denuncia sta facendo il suo iter. La Cannavò ha parlato di scivolone da parte sua, dicendo che avrebbe dovuto tacere, ma non ha ritrattato la sostanza della sua dichiarazione ed ha detto: