Elisa De Panicis: forme in vista, ma il fondoschiena è esagerato FOTO

A chi si rivolge Elisa De Panicis con l’ultima foto su Instagram? Il messaggio è profondo ma la foto da censura, guardare per credere

Elisa De Panicis (Getty Images)

Bella, formidabile, su Instagram si fa chiamare Elisa Gold, perché è brillante come l’oro. Stiamo parlando di Elisa De Panicis, la modella e influencer che sui social è seguita da un milione di follower con i quali condivide scatti accattivanti. L’ultimo pubblicato è da censura, ma il messaggio che rivolge al suo pubblico è molto importante: “E’ un giorno meraviglioso”. Ma il web di meraviglioso vede solo le sue forme esagerate.

LEGGI ANCHE>>>Giorgia Rossi sublime, l’abito la risalta e lei è una bomba. Spettacolo – foto

Elisa De Panicis: cosa mostra su Instagram? FOTO

(Getty Images)

LEGGI ANCHE>>>Justine Mattera: un regalo speciale per la festa della donna FOTO

Nel giorno della Festa delle donna, anche Elisa De Panicis pubblica una foto relativa a questa ricorrenza, ma lo fa in modo esagerato e fuori dagli schemi. Anche in questa occasione non rinuncia ad apparire e a mostre le sue forme e il web come sempre apprezza. “Buona festa delle donne taggate @ e fate gli auguri per questo giorno meraviglioso”. Scrive sotto alla foto che ha già fatto il giro dei social e dei telefoni di tanti italiani.

Minigonna e maglia di jeans, in mostra le cosce il fondoschiena che non passa di certo inosservato. Il lato b è il preferito dagli italiani che non perdono occasione di commentare e mettere like alle foto dell’influencer. “Divina” scrive un utente; “Barbie” aggiunge un altro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Insomma De Panicis sa come conquistare il pubblico di Instagram, sa bene cosa piace e qual è il punto debole del web. I suoi scatti sono formidabili, soprattutto quelli dove appare la sua vera lei, senza filtri e trucchi.