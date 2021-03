coronavirus,-52-casi-in-valle-stura:-32-fra-gaiola-e-vignolo

Spread the love

L’Unione Montana Valle Stura, in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB Protezione Civile Valle Stura, attraverso il C.O.I. – Centro Operativo Intercomunale – ha comunicato che la situazione relativa all’emergenza sanitaria COVID in valle Stura, alle ore 18.30 del 9 marzo secondo la piattaforma della Regione Piemonte, è la seguente:

VINADIO. Un soggetto positivo;



DEMONTE. Cinque soggetti positivi;



VALLORIATE. Un soggetto positivo;



RITTANA. Quattro soggetti positivi;



GAIOLA. Undici soggetti positivi;



ROCCASPARVERA. Nove soggetti positivi;



VIGNOLO. Ventun soggetti positivi.

“RIBADIAMO che la situazione continua a richiedere LA MASSIMA ATTENZIONE da parte di



TUTTI e RICHIAMIAMO di non sottovalutare MAI i sintomi e ad indossare i dispositivi di protezione. In particolare, vista la crescita dei contagi su tutto il territorio, si raccomanda di mantenere alta l’attenzione in particolare nei confronti degli anziani e dei soggetti fragili” spiegano dal COI.

Per ciò che riguarda infine le vaccinazioni, si segnala che l’ASL ha iniziato a Demonte la sperimentazione dei vaccini “Porta a porta”. Inoltre l’Unione Montana Valle Stura sta collaborando per la predisposizione di un’area di vaccinazione per le valli presso Palazzo Bertello a Borgo San Dalmazzo della quale si darà riscontro prossimamente.