Carolyn Smith e lo sconforto per la situazione: “È angosciante e mi ha agitato”

Caroly Smith è molto amata dal pubblico italiano, e cosi proprio i suoi followers su Instagram si sono ritrovati un video molto particolare pubblicato dalla donna

Carolyn Smith (Instagram)

Spezzo danza e mondo dello spettacolo sono entrati a contatti negli ultimi anni, incontrandosi all’interno di programmi che sono riusciti a catturare la grande attenzione del pubblico. Viene subito in mente uno dei talent show per antonomasia, ovvero ‘Amici‘ di Maria De Filippi, che ormai da anni ha portato proprio la danza sul piccolo schermo, fin dai tempi di ‘Saranno Famosi’.

Da lì c’è stato un crescendo, con ballerini che sono diventati protagonisti del piccolo schermo, da Kledi Kadiu passando per la professoressa Alessandra Celentano, volendo restare nel giro del programma Mediaset. Ovviamente si è andati anche al di fuori di Canale 5, arrivando a miscelare in maniera concreta mondo dello spettacolo e della danza.

Così ‘Ballando con le stelle‘ rappresenta a pieno proprio quel senso di espansione, il modo che la danza ha trovato di attirare su di sé la propria attenzione anche al di là del semplice palcoscenico teatrale. Un programma che da anni raccoglie numeri importanti, e che intrattiene il pubblico da casa grazie alla simpatia e la professionalità dei protagonisti.

Tra questi c’è di sicuro Carolyn Smith, la presidente della giuria di ‘Ballando con la stelle’. Personaggio dalla grande personalità, la donna classe ’60 ha cominciato la sua carriera fin da giovanissima, arrivando a mettere in piedi la sua scuola di danza, la ‘Carolyn Smith Dance Academy’, con sedi anche in Russia, in Ucraina, in Polonia e in Gran Bretagna.

Carolyn Smith sbotta sui social

E cosi dalla grande notorietà al grande seguito sui social, visto che sono quasi 300mila i followers che seguono la donna. Ogni giorno video e foto che la ritraggono impegnata nel suo lavoro e passione, ovvero la danza.

E cosi proprio questo grande seguito ha assistito ad un messaggio molto singolare della Smith riguardo la Pandemia e quello che sta succedendo soprattutto per quanto riguardo i voli in areo. Immagini molto particolari.

Carolyn ed il messaggio ai followers

Un aereo pieno di gente (tutti con mascherina, chiaramente) che non sembra affatto rispettare il distanziamento necessario o quanto meno quello che ci si aspetterebbe. Cosi Carolyn, dopo aver pubblicato le immagini su Instagram, ha lanciato un messaggio proprio per i suoi followers.

“Bello ritornare a volare ma perché non vengono rispettate le regole della distanza sociale… anzi “fisica”? Qualcuno sa spiegarmi il perché? Questo affollamento, con tutti i posti occupati a bordo dell’aereo è angosciante e mi ha agitato”, le parole dure da parte della coreografa che ha sollevato una questione molto seria.