biennale-architettura-2021:-leone-d’oro-a-lina-bo-bardi

Molto più che un “semplice” architetto. La sua personalità poliedrica l’ha fatta conoscere al mondo come una grandissima designer, scenografa, artista e critica italiana naturalizzata brasiliana.



«Se esiste un architetto che meglio di ogni altro rappresenta il tema della Biennale Architettura 2021, questa è Lina Bo Bardi» Scrive così nella sua motivazione Hashim Sarkis, curatore della Biennale che ha lanciato la proposta, poi accolta dal Consiglio di Amministrazione. «La sua carriera di progettista, editor, curatrice e attivista ci ricorda il ruolo dell’architetto come coordinatore nonché, aspetto importante, come creatore di visioni collettive. Lina Bo Bardi incarna inoltre la tenacia dell’architetto in tempi difficili, siano essi caratterizzati da guerre, conflitti politici o immigrazione, e la sua capacità di conservare creatività, generosità e ottimismo in ogni circostanza».

Achillina Bo, detta Lina, nasce a Roma nel 1914. Laureata in architettura nel 1939, si trasferisce a Milano dove incontra Gio Ponti. Nel 1944 è co-direttore di Domus con Carlo Pagani e con il sostegno di Bruno Zevi creò il settimanale A-Attualità, Architettura, Abitazione, Arte. Nel 1947 si trasferisce in Brasile con il marito Pietro Maria Bardi. Tra il 1957 e il 1969 realizza il Museu de Arte de São Paulo (Masp), un grande parallelepipedo di calcestruzzo e vetro che diventerà uno degli edifici più iconici dell’architettura paulista brasiliana. Tra i progetti più noti vi è la sua abitazione di São Paulo, la Casa de Vidro. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1992, il ricordo e il riconoscimento della sua attività è affidato alle cure dell’Instituto Bardi.

L’opera di Lina Bo Bardi era stata presentata alla Biennale Architettura 2010 in una sala del Padiglione Centrale ai Giardini. In occasione della Biennale Architettura 2004, inoltre, le era stata dedicata una mostra a Ca’ Pesaro nella sezione Metaeventi.

Il riconoscimento alla memoria sarà celebrato sabato 22 maggio, nel corso della cerimonia di inaugurazione della Biennale Architettura 2021.