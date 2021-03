“basta-con-il-blocco-dei-licenziamenti”,-confindustria-lancia-un-avvertimento-ai-lavoratori

9/3/2021

Mentre l’Italia sta attraversando una delle più gravi crisi economiche del secolo, c’è chi da una posizione di potere sembra tifare per una maggiore precarizzazione del lavoro.

“Il lavoro? Un privilegio”

È il caso del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che nel giro di pochi giorni ha dato una sua personale interpretazione sui diritti dei lavoratori. Il tutto era iniziato la scorsa settimana quando i lavoratori portuali di Genova avevano indetto uno sciopero per difendere le loro buste paga.

La Compagnia del porto avrebbe infatti, secondo i lavoratori, trattenuto nel tempo parte dei loro stipendi per rientrare di alcuni costi di gestione e garantire così un margine di profitto.

L’iniziativa di sciopero non è però piaciuta a Confindustria che ha lanciato un avvertimento.

I lavoratori ricordino che oggi il lavoro è un privilegio.

Ha tuonato così la Confederazione dell’industria italiana. Una dichiarazione minacciosa che richiama alla memoria la pellicola di Fantozzi, dove il mega direttore galattico di turno arrivava a reprimere con la forza qualsiasi tentativo di rivendicazione dei suoi dipendenti.

Anche il blocco dei licenziamenti nel mirino di Confindustria

Così Confindustria oltre a far tornare indietro le lancette della storia di qualche lustro rispetto ai diritti del lavoro e alle conquiste sindacali, incappa poi in una clamorosa gaffe.

Perché fino a prova contraria in Italia il lavoro non è un privilegio di pochi ma un diritto di ogni cittadino su cui si basano le stesse fondamenta della Repubblica, come da articolo 1 della Costituzione.

Che Confindustria e Bonomi vogliano però reinterpretare il concetto di diritto del lavoro sembra però essere confermato da nuove dichiarazioni dello stesso Presidente.

Il blocco dei licenziamenti si sta trasformando anche in un blocco delle assunzioni. Andare avanti a colpi di proroghe non risolve i problemi, semmai li aggrava. Va modificato il contratto a tempo determinato […] per dare flessibilità in una fase complessa come quella che viviamo.

In sostanza quello che sembra chiedere Bonomi è la rimozione del blocco dei licenziamenti insieme ad una revisione dei contratti a tempo determinato in senso più flessibile.

Il deterioramento dei diritti dei lavoratori

Se da una parte quindi Confindustria mette in discussione il diritto di sciopero dei lavoratori, dall’altra rivendica la facoltà di comprimere i contratti di lavoro e licenziare con ancora più facilità da parte delle aziende.

Si tratta di dichiarazioni d’attacco che risultano però in netto contrasto con il quadro di crisi economica che sta soffrendo il Paese, confermata dai dati forniti dall’Istat, secondo cui il 2020 ha consegnato un milione di persone in più che vivono in condizione di povertà assoluta in Italia.

Numeri che sono aumentati soprattutto al Nord, la zona spesso rivendicata da Confindustria come cuore produttivo della propria attività. E insieme al milione di poveri in più ci sono anche da sommare le quasi 400mila imprese che hanno chiuso i battenti nell’ultimo anno.

La proposta di Bonomi sembra quindi spingere verso quella che potremmo definire come amazonizzazione del lavoro: lavoratori con contratti sempre più brevi, con sempre meno garanzie e completamente assoggettati alle logiche del profitto delle grandi aziende.

Claudio Messora