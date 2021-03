anticipazioni-il-paradiso-delle-signore-5-10-marzo-2021:-puntata-103

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10 marzo 2021

Il Paradiso delle Signore il 10 marzo 2021 va in onda su Rai 1 alle 15.55 salvo variazioni di palinsesto. In alternativa puoi seguire Il Paradiso delle Signore il 10 marzo 2021 e tutti gli altri giorni dal lunedì al venerdì in diretta su RaiPlay. Sulla piattaforma targata Rai (RaiPlay) sono disponibili tutti gli episodi della soap dopo la messa in onda.

Di seguito ti riportiamo le anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore del 10 marzo 2021!

Il Paradiso Delle Signore 5 Rocco Amato Interpretato Da Giancarlo Commare Qui Nella Puntata 48 Con Salvatore Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 103 trama

La minaccia del Mantovano incombe ormai da tempo su Marcello. A causa sua Barbieri ha perso la donna che amava: Roberta. Poi anche Ludovica si è invischiata con gli affari di Sergio Castrese. Adesso si pente di aver dato la sua valigetta a Barbieri. Si è cacciata in un grosso guaio. Da un momento all’altro tutta Milano potrebbe sapere che la Brancia è sul lastrico. Non solo, Ludovica è stata anche aggredita dal malvivente. Il Mantovano è sempre più pericoloso. L’ultima mossa è la minaccia di dare fuoco alla Caffetteria. Salvatore ha assistito alle parole forti del delinquente. Entrambi i soci sono preoccupati e Marcello pensa a una possibile soluzione che sia una via d’uscita da questa tremenda situazione.

Irene ha avuto l’idea di posare con l’abito “british” di Gabriella. È il vestito “incriminato” del Paradiso perché ha ricevuto molti commenti negativi e critiche della stampa. Il padre della Cipriani non è d’accordo con il fatto che la figlia indossi un capo così all’avanguardia. La Venere racconta a Rocco i dettagli della sfuriata di suo padre.

Al Paradiso, intanto, la clientela diminuisce. Il calo è sempre più evidente. Vittorio è preoccupato, ma reagisce. Convince Gabriella a farsi intervistare insieme a lui. L’obiettivo è che lei difenda le sue scelte di stilista. Il direttore del grande magazzino invita tutte le donne a dire la propria sull’abito per mezzo di un telegramma.

Nel frattempo Marcello non resta con le mani in mano. Inizia ad attuare un piano da lui ideato per incastrare il Mantovano. Barbieri immagina una strategia per cui Sergio Castrese venga denunciato alle forze dell’ordine. Il progetto prevede che il delinquente venga colto sul fatto mentre compie un furto al Circolo dopo una raccolta fondi per beneficenza. Ludovica non è convinta in proposito e nutre una grande preoccupazione.