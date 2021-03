willie-peyote-insulti-gravissimi-a-francesco-renga,-interviene-ambra-angiolini-che-lo-umila-pubblicamente

Spread the love











Sanremo 2021, uno dei concorrenti in gara sembra abbia sparato a zero contro diversi suoi colleghi, scatenando l’ira anche delle persone a loro care che sono intervenute sui social. Ma cosa è accaduto? Nelle scorse ore Willie Peyote sembra aver avuto da ridire contro diversi suoi colleghi, tra i quali Ermal Meta e Francesco Renga. Mentre il primo ci ha tenuto a dire la sua ed a replicare alle critiche, il secondo non ha ancora proferito alcuna parola. Tuttavia, al posto suo è intervenuta la sua ex moglie, ovvero Ambra Angiolini che ha pubblicato un post piuttosto pungente sui social. Ma cosa è accaduto?

Sanremo 2021, Willie Peyote contro alcuni suoi colleghi

La scorsa settimana e di conseguenza, quando ancora la kermesse dell’Ariston era nel vivo, il rapper torinese avrebbe rilasciato un’intervista piuttosto pungente, facendo delle dichiarazioni che hanno storto il naso a tutti. Nello specifico, il rapper avrebbe sparato a zero su Ermal Meta e poi ancora su Francesco Renga. Le sue parole non sono passate inosservate. “Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha cag*** sul microfono… o l’ho pensato solo io? Ti dico solo che ad un certo punto sembrava Aiello”. Questo quanto dichiarato da Peyote, parlando di Renga. Parole molto dure, inaccettabili che di fatto hanno scatenato l’ira dell’ex moglie del cantante, Ambra Angiolini.

La risposta di Ambra Angiolini

L’ex moglie di Francesco Renga non ha affatto gradito le parole del rapper torinese. Così, l’attrice ha replicato, seppur a suo modo e lo ha fatto sui social. “Gli altri fanno i parac*** o cag*** sui microfoni ma quello che esce dalla sua bocca è l’unica cosa che puzza”. Queste le parole dichiarate da Ambra, che ha risposto così spiazzando tutti.

Il rapper contro Ermal Meta, la risposta dell’artista albanese è esilarante

Come abbiamo anticipato, Willie Peyote ha anche criticato duramente Ermal Meta che come sappiamo è arrivato terzo al Festival. Di lui avrebbe detto che di certo, a suo parere, non si meritava il terzo posto. Il cantautore però non è rimasto a guardare ed ha risposto per le rime. “Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica”).

