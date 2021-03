Usa, altre due donne accusano Andrew Cuomo di molestie: il governatore dello Stato di New York sempre più nei guai

NEW YORK – Il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo è sempre più isolato. Altre due donne hanno sostenuto di aver subito molestie da parte sua, o quanto meno di essere state oggetto di attenzioni “inopportune”. E ora anche i colleghi di partito, con la leader democratica del Senato locale Andrea Stewart-Cousins in testa, ne chiedono le dimissioni.

A svelare altri atteggiamenti un po’ troppo intimi del tre volte potentissimo governatore, già nei guai per aver omesso l’effettivo numero di anziani morti di Covid nelle case di riposo, sono ora Ana Liss, 35 anni e Karen Hinton che di anni oggi ne ha 62. La prima ne ha parlato al Wall Street Journal svelando di essere stata inizialmente divertita dall’atteggiamento flirtante: ma di aver poi avuto l’impressione che lui la considerasse solo per “la gonna”. Chiedendole ripetutamente se avesse un fidanzato, chiamandola “tesoro” e baciandola sì, ma sulla mano: «Mi piacevano le sue politiche, il lavoro era interessante. Ma non mi prendeva sul serio».

L’altra donna, invece, una ex portavoce di Cuomo, ha raccontato al Washington Post un episodio del 2000: quando il politico, all’epoca alla guida del dipartimento per l’urbanistica, durante un viaggio a Los Angeles la chiamò nella sua stanza d’albergo dopo un evento di lavoro e la abbraccio. Lei lo respinse e lui la strinse ancora più forte. I nuovi racconti si aggiungono a quelli di altre tre donne. Lindsey Boylan, 36 anni, già capo dell’ufficio economico dello stato (e ora in gara per la presidenza della circoscrizione di Manhattan) ha descritto per prima le attenzioni sgradite del governatore sul sito Medium.com: «Mi toccava la schiena e le gambe, una volta mi baciò senza consenso.

Durante un volo propose “giochiamo a Strip Poker”. Nel suo ambiente le molestie sono tollerate e pretese: un modo per gratificarti. Chi parla, paga». Un racconto rafforzato da e Charlotte Bennett, 25 anni, ex assistente del politico: «Nei giorni dell’emergenza chiedeva in continuazione della mia vita privata, dicendo di essere aperto a una relazione con una donna giovane. Non mi toccò mai ma mi fece capire di voler venire a letto con me, mettendomi a disagio e facendomi temere per il mio lavoro». Cui poi si è aggiunta Anna Ruch, 33 anni lo ha accusato di aver tentato di baciarla a un matrimonio.

E c’è anche la foto. In realtà lui le tiene soltanto le mani sulle guance pure se nella foto la ragazza è evidentemente esterrefatta. «Troverete centinaia di foto come quella, insiste il governatore. È un mio gesto, lo ripeto con donne, uomini, bambini. È il mio modo di salutare la gente. La tocco, ma mai in modo inappropriato», insiste Cuomo. Che ribadisce: «Mi scuso, ma non mi dimetto. No, nemmeno se altre donne dovessero farsi avanti. Posso aver agito in maniera involontariamente indelicata, ma non ho mai fatto nulla di inappropriato. Non ho mai avuto intenzione di ferire o offendere qualcuno. Nessuno mi ha mai detto che i miei comportamenti erano fastidiosi. Ho ancora da imparare e questa esperienza mi sta insegnando molto».