temptation-island,-annamaria-laino-e-la-gaffe-sui-social

Annamaria Laino è una delle concorrenti più veraci e sincere di Temptation Island 8, la prima edizione con coppie miste di Vip e Nip; Annamaria è la proprietaria di un negozio di abbigliamento e, come molte influencer, ha voluto esprimere il suo parere sulla festa della donna, peccato che la frase da lei pubblicata non sia di Shakespeare.

Annamaria Laino è una delle concorrenti di Temptation Island 8, l’edizione condotta da Filippo Bisciglia con coppie Vip e Nip. Napoletana verace, Annamaria gestisce un negozio d’abbigliamento nella sua città ma, come molte sue ex colleghe di reality, è molto seguita sui social.

In occasione della festa delle donne, che si celebra oggi 8 marzo in tuto il mondo, ha voluto esprimere il suo pensiero attraverso una delle frasi che più spesso leggiamo sui social: “La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata”.

L’influencer però non si è accorta di aver citato l’autore sbagliato, come bonariamente accade a molte persone che si affidano ciecamente ai siti web di aforismi. Certi che Annamaria non si sia accorta di questo errore come la maggior parte degli utenti web, vediamo però da dove ha origine questo aforisma.

William Shakespeare e la citazione di troppo

Troppo spesso degli utenti molto fiduciosi nel web, incorrono in questo errore; William Shakespeare, seppur un ottimo commediografo britannico e padre del teatro moderno, non è l’autore di questa bellissima frase.

Matthew Henry, commentatore della Bibbia del XIX secolo, in un commento alla Bibbia, decise di ispirarsi a Mattewh Poole a sua volta che, quasi duecento anni prima, aveva trattato questo passo del Vecchio Testamento.

Il libro quindi, o meglio, il commentario dal quale questa frase è stata presa è intitolato “Exposition of the Old and New Testaments” e risale al 1810. Molte volte vengono messi degli autori diversi a questi aforismi per renderli più “avvincenti“, quando in realtà non è così.

Attenzione quindi quando ricopiate frasi senza informarvi sull’autore perché molte volte si gioca con la troppa fiducia degli utenti!