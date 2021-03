Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi finita agli arresti domiciliari: Ecco chi è

Tamara Pisnoli è conosciuta come l’ex moglie di Daniele De Rossi, finita agli arresti domiciliari, andiamo a scoprire chi è

Daniele De Rossi (Gettyimages)

Daniele De Rossi è stato uno dei più grandi calciatori dell’A.S. Roma. Cresciuto nel mito e forse anche un pò nell’ombra di Francesco Totti, tanto che gli venne dato l’appellativo di “Capitan futuro”. Potremmo dire nell’ombra semplicemente per la longevità del suo predecessore.

Francesco Totti infatti giocò fino alla soglia dei 40 anni, ma se fosse dipeso da lui probabilmente si sarebbe dilungato anche di più. Riuscì ad entrare nel cuore dei tifosi grazie alla sua determinazione e alla sua cattiveria agonistica, tanto che gli vennero dedicati diversi striscioni, esposti dai tifosi in curva sud, la parte calda del tifo Giallorosso.

“Con la mentalità di un ultras in campo, Daniele De Rossi il nostro vanto”. Poche parole ma che esprimono al meglio quello che il centrocampista è stato per la sua gente. Con la sua squadra del cuore vinse diversi trofei, senza mai però riuscire a condurre la squadra alla vittoria della Serie A, cosa riuscita ad altri simboli storici della squadra capitolina.

Purtroppo però è famoso agli appassionati di cronache rosa per la sua relazione con Tamara Pisnoli, famosa per aver avuto dei problemi con la legge.

Tamara Pisnoli, chi è l’ex moglie di Daniele De Rossi finita ai domiciliari

Tamara Pisnoli, ex moglie del calciatore della Roma Daniele De Rossi, finì agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta sul sequestro di un imprenditore romano. La vicenda risale al 2014.

La vittima, titolare di una società del settore dello sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, era stato sequestrato e seviziato perché non aveva restituito il denaro prestato a strozzo dagli usurai.

Per ore è rimasto in balia di una banda che per farsi consegnare duecentomila euro non ha esitato a torturarlo nell’appartamento di Tamara, finita anche lei dunque agli arresti domiciliari.

Dopo sei mesi di arresti domiciliari nel suo superattico all’Eur, fu scarcerata ma con l’obbligo di presentazione una volta al giorno a un commissariato. Ad aggravare la sua situazione fu una presunta minaccia da parte sua all’imprenditore riportata all’epoca dal messaggero: “Sai quanto ci metto a fa’ ammazzà una persona? Basta che metto diecimila euro in mano ad un albanese, non ci mette niente”.

Non si hanno altre informazioni su di lei. Attraverso una ricerca non è possibile rintracciare sue notizie più recenti che non risalgano a quel periodo.