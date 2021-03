Svizzera, vince il sì al referendum anti-burqa: sarà vietato nei luoghi pubblici

LUGANO – “Il velo integrale è strettamente legato all’ideologia islamista radicale e contrario al nostro modello di vita”. È questo il manifesto del Comitato di Egerkingen, piccolo comune del Canton Soletta, da cui è partita, grazie ad esponenti legati all’Udc – il partito sovranista svizzero maggioritario al Parlamento Federale – l’offensiva contro burqa e niqab che, oggi, con un referendum, ha convinto una sia pure risicata maggioranza di elettori svizzeri. Il 51,2% ha votato per proibire la presenza, nei luoghi pubblici, dei simboli islamici che coprono il viso.

A dire il vero, per evitare che la votazione popolare si trasformasse in un attacco al mondo islamico come avvenne nel 2009 con la proibizione della costruzione di minareti, l’iniziativa del Comitato di Egerkingen è stata denominata “contro la dissimulazione del volto”. Di modo che riguarderà, pure, gli hooligans e i manifestanti di piazza violenti che si nascondono dietro sciarpe o passamontagna, per non farsi individuare dalle telecamere della polizia. Tutto questo, non va dimenticato, mentre le forze dell’ordine in epoca di pandemia multano chi si rifiuta di indossare la mascherina.

Il risultato del voto rende di portata nazionale una legge di cui, nel 2013, si era fatto precursore il Canton Ticino. Seguito, successivamente, dal Canton San Gallo. In Ticino, nel 2017, si era tratto un bilancio delle multe erogate a donne con burqa e niqab, scoprendo che in 4 anni erano state appena 6. “Ciò dimostra – spiega a Repubblica Pascal Sciarini, docente di Scienze Politiche all’Università di Ginevra – che in realtà non esiste un grosso problema con questi simboli islamici, piuttosto c’è il timore dell’islamizzazione della società svizzera”. Sciarini ci tiene ad aggiungere un elemento che ritiene fondamentale, per quello che è stato l’esito del voto. “L’elemento è il seguente: nei Cantoni tradizionalmente progressisti, come quelli francofoni, l’iniziativa è passata anche perché, molto verosimilmente, diverse donne di sinistra hanno votato a favore, ritenendo burqa e niqab simboli di oppressione”.

“Portare burqa e niqab – aveva dichiarato non a caso, durante un dibattito televisivo Marlyse Dormond, storica esponente socialista di Losanna – è come indossare una prigione ambulante”. Resta da capire se, alla vigilia dell’8 marzo, la sia pure temporanea conversione a destra di molte donne di sinistra, non si traduca in un regalo avvelenato. Da rilevare, infine, a risultato acquisito la presa di posizione preoccupata del Consiglio centrale islamico della Svizzera per il quale, ora, “l’islamofobia è ancorata nella Costituzione”.