susanna-galeazzi,-la-figlia-di-giampiero:-fa-lo-stesso-lavoro-del-padre

Giampiero Galeazzi è stato uno dei personaggi che hanno scritto la storia del giornalismo italiano. Ma cosa fa nella vita la figlia Susanna?

Susanna Galeazzi (Instagram)

Il giornalismo è cambiato radicalmente nel corso del tempo, soprattutto con l’avvento delle nuove tecnologie che ne hanno modificato l’essenza, e spesso anche le modalità di lavoro. Restano, però, le pagine importanti scritte da illustri eccellenze sia sulla carta stampata, ma anche per quanto riguarda il mondo della televisione.

Giampiero Galeazzi è riconosciuto da molto come uno dei giornalisti sportivi più importanti della storia italiana. Un volto diventato ormai iconico, viste le tante comparse sul piccolo schermo, le interviste (ricordiamo quella a Maradona dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli), ma anche un percorso legato a doppio nodo alle reti Rai.

Di fatto Galeazzi ha saputo conciliare il suo lavoro da cronista a quello di volto noto nel mondo dello spettacolo. Conosciuto anche con il soprannome di ‘Bisteccone’ per la sua mole (nomignolo affibbiatogli dal giornalista Gilberto Evangelisti), Galeazzi ha avuto un ruolo importante anche in contesti lontani dal giornalismo.

Nel 1996, ad esempio, Pippo Baudo lo volle alla 46^ edizione del ‘Festival di Sanremo‘, un evento importante ed ovviamente lontano dai salotti sportivi. Nello stesso anno, poi, ebbe anche modo di entrare nel mondo del cinema: fu lui, infatti, la voce di Mr. Swackhammer, antagonista principale del film ‘Space Jam‘.

Giampiero Galezzi, chi sono i figli

Sul piano della vita privata, poi, sappiamo che Giampiero è sposato con Laura, di cui si conosce molto poco essendo una donna lontana dai riflettori. La coppia ha avuto ben due figli, Gianluca e Susanna. Entrambi, poi, hanno seguito le orme del padre.

Affascinati, evidentemente, dal mondo del giornalismo, i figli di Galeazzi hanno deciso di intraprendere lo stesso percorso di ‘Bisteccone’, arrivando entrambi a risultati molto importanti, lavorando anche per testate di livello.

Chi è Susanna, la figlia di Galeazzi

Per Susanna, la secondogenita di Galeazzi, il percorso nel mondo del giornalismo è stato decisamente importante. Tante collaborazioni per la giornalista classe ’78, che ad oggi è uno dei volti che conducono il Tg5 per le reti Mediaset.

Ma la sua carriera la portata su diversi lidi che ne hanno alimentato non solo l’esperienza ma anche la conoscenza del piccolo schermo. Tra le più importanti ci sono quella per la trasmissione di ‘Verissimo‘ condotto da Silvia Toffanin, ed anche la conduzione per SkyTG24.