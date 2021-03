Sanremo: i Maneskin sono già sold out

In sei ore i Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021, mandano sold out il Mediolanum Forum di Assago (MI) e annunciano una seconda data nel palazzetto milanese dove presenteranno live il loro nuovo album “Teatro d’ira – vol. i” in uscita il 19 marzo. E sono già in vetta alle classifiche.

(foto Gabriele Giussani)

I Måneskin hanno fatto il botto: non soltanto al Festival di Sanremo, dove hanno letteralmente trionfato con il brano “Zitti e buoni“, sbaragliando la concorrenza di Francesca Michielin e Fedez e di Ermal Meta, ma anche in streaming. La rock band si trova già al numero uno di tutte le classifiche digitali e ha ottenuto ben 11 milioni di streaming con il brano che ha vinto Sanremo. Il brano, scritto e composto dagli stessi Måneskin, è primo su Spotify e ha già conquistato la posizione numero 52 della chart global. È inoltre in testa anche su Amazon Music, Apple Music, iTunes; il vinile autografato Dell’album è già sold out su Amazon.

Milano per i Maneskin è sold out

Inoltre hanno già dovuto raddoppiare le date al Mediolanum Forum di Milano. Soltanto domenica mattina, a poche ore dalla loro proclamazione a vincitori della kermesse canora, avevano annunciato due date durante le quali avrebbero presentato live il loro nuovo album “Teatro d’ira – Vol. 1“ in uscita il 19 marzo: la prima data al Palazzo dello sport di Roma prevista martedì 14 dicembre e una al Mediolanum Forum di Assago (Milano) prevista sabato 18 dicembre.

Ebbene, questa data è già sold out e la band romana ha già fissato una seconda data, domenica 19 dicembre, sempre al Forum di Assago. Non poteva di certo iniziare meglio, quantomeno sulla carta, il debutto nei palazzetti degli ex concorrenti di X-Factor, chiamati a rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Maneskin, dai ristoranti alle vette delle classifiche

Come hanno raccontato i componenti del gruppo (Damiano, Vittoria, Thomas ed Ethan), solo quattro anni fa si esibivano nei ristoranti e nei locali, sognando davvero in grande. Mai e poi mai avrebbero però immaginato di riuscire ad avere un successo così strepitoso e in così poco tempo. Dopo essere passati sul palco di X Factor, dove per un soffio hanno mancato la vittoria, a soli vent’anni hanno saputo conquistare il pubblico, spazzando via stereotipi di genere, mescolando influenze e stili in un mix davvero originale e sono riusciti a collezionare oltre 16 dischi di platino e cinque dischi d’oro.

Come ce l’hanno fatta? Come loro stesso hanno raccontato, hanno sempre creduto nella loro passione, l’hanno assecondata e non si sono mai arresi. Crederci sempre arrendersi mai il loro motto, che vogliono condividere con i ragazzi che come loro hanno un sogno, quello di fare musica. In bocca al lupo ragazzi!