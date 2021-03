regina-elisabetta,-terremoto-a-buckingham-palace:-tensione-alle-stelle

Sono giorni caldissimi per la Regina Elisabetta, che adesso trema per le ultime dichiarazioni dagli Usa: a Buckingham Palace tremano dopo l’intervista.

Cresce la paura per la Regina d’Inghilterra (@GettyImages)

Sono giorni tesissimi a Buckingham Palace, che adesso trema dopo l’ultima intervista del principe Harry e di Meghan Markle. La coppia che ha voluto fare un passo indietro dalla Royal Family ha deciso di vuotare il sacco durante un’intervista da Oprah Winfrey. Il seguitissimo talk-show americano, così ha visto Harry e la duchessa di Sussex sparare a zero contro la Regina Elisabetta. Parole pesanti, che mettono in cattiva luce tutta la Famiglia Reale.

Per ottenere l’esclusiva, l’emittente americana Cbs ha pagato ben 7 milioni di dollari. Così Harry e Meghan hanno deciso di raccontare tutto, senza veli. L’ex principe ha infatti dichiarato di sentirsi in trappola, puntando il dito contro la monarchia ed affermando come questa sia troppo condizionata dai tabloid. Ma non solo, Harry afferma che anche suo fratello William e suo padre Carlo sono in trappola, ma non usciranno mai dall’istituzione.

Poi è il turno di Meghan che ancora una volta attacca i tabloid inglesi, specialmente su una banale disputa con Kate. In quell’occasione i giornali inglesi riportarono una duchessa di Sussex che fece arrivare alle lacrime la moglie di William. Però stando a Meghan è successo esattamente l’opposto, con la situazione che si risolse con le scuse di Kate. Andiamo quindi a vedere tutti gli attacchi della coppia inglese contro la Regina.

Regina Elisabetta, duri attacchi da Harry e Meghan: le rivelazioni da Oprah

Incalzata da Oprah Winfrey, l’ex duchessa di Sussex ha rivelato di non aver mai ricevuto aiuto dalle istituzioni. Inoltre la stessa Meghan arrivò alle lacrime quando a Corte si parlava di una possibile nascita di Archie, il primogenito, con una carnagione troppo scura. Entrambi comunque hanno descritto Elisabetta come una persona fantastica, ma ciò non ha evitato nuovi attacchi alla Royal Family.

Infatti Harry ha parlato anche del rapporto con il padre Carlo ed il fratello William. Parlando proprio di Carlo, l’ex principe ha affermato: “Mi ha deluso e non prendeva più le mie telefonate. Sono deluso perché ha passato qualche cosa di simile. Lo amerò sempre ma sono successe molte cose che fanno male, Meghan mi ha salvato“. Ma proprio con quest’ultima frase, Meghan ha fermato l’ex principe per dire che in realtà si sono salvati a vicenda.

Il loro matrimonio, infatti, creò non poco scompiglio con Meghan spesso accusata di fare discorsi troppo in difesa delle donne e pro emancipazione. A corte, infatti, nessuno l’aveva mai accettata anche con un sottocutaneo filo di razzismo. Un altro segno d’indipendenza dei due è proprio l’aver scelto una rete americana, piuttosto che un mezzo d’informazione britannico. L’intervista si è conclusa con Harry che afferma di non aver mai abbandonato la regina Elisabetta, anzi l’ex principe afferma di aver scritto lunghe lettere a lei ed a suo padre.