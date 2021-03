Oroscopo della settimana, le previsioni di Ada Alberti segno persegno da lunedì 8 a venerdì 12 marzo 2021

Spread the love











Ed eccoci giunti ad una nuova settimana, iniziata oggi lunedì 8 marzo, giornata in cui si celebra la Festa delle Donne. Come sempre, torniamo con il solito appuntamento settimanale relativo all’oroscopo ed alle previsioni astrali per la settimana che va dall’8 al 12 marzo 2021. Nello specifico, qui di seguito, vi sveleremo le previsioni di tutti i segni zodiacali annunciate da Ada Alberti. Curiosi di sapere come sarà la vostra settimana? Scopriamo le previsioni segno per segno.

Oroscopo Ada Alberti, le previsioni segno per segno della settimana

Ariete

I nati sotto questo segno, potranno continuare a portare avanti i loro progetti ed obiettivi ed osare anche. Ad ogni modo, bisognerà fare molta attenzione alle proprie finanze.

Toro

Molto favorito l’amore, soprattutto nella giornata di venerdì. I nati sotto questo segno potranno continuare a lottare per ciò che vogliono, anche nel mondo del lavoro. Nuovi progetti.

Gemelli

Tante richieste e tanti nuovi progetti in ambito lavorativo, che finalmente potranno trovare terreno fertile per essere realizzati. Attenzione però in amore.

Cancro

Tanti incontri per i single, che finalmente potranno sperare di fare qualche nuova ed interessante conoscenza. Molti dovranno curare maggiormente la propria salute e la propria persona.

Le previsioni da lunedì 8 a venerdì 12

Leone

Emozioni in vista per molti nati sotto questo segno, non soltanto in amore ma anche in ambito lavorativo. Qualcuno potrebbe avere anche dei miglioramenti.

Vergine

Prestate attenzione, il periodo non è tra i più positivi. Qualche problemino sul lavoro ed anche in amore, tranne venerdì, giornata in cui le relazioni saranno favorite.

Bilancia

Al top il lavoro creativo per tutta la settimana, potrete finalmente mettere in campo le vostre abilità. Favorito l’amore.

Scorpione

Attenzione alle questioni familiari, soprattutto nella giornata di mercoledì. Sarà comunque favorito l’amore nella giornata di venerdì.

Come sarà la tua settimana? Le previsioni

Sagittario

Tanti cambiamenti sono avvenuti nell’ultimo periodo e tanti ne dovranno ancora avvenire. Molti di voi ormai sono abituati a questa continua evoluzione.

Capricorno

Periodo positivo per molti di voi, non soltanto in ambito lavorativo e professionale ma anche in amore.

Acquario

Potrete finalmente osare e fare ciò che avete sognato di fare da un po’ di tempo. Ci saranno diverse entrate di denaro in settimana.

Pesci

Sarete parecchio affascinanti in questa settimana, ma fate attenzione a casa. Cercate di dedicare più tempo alla vostra famiglia ed alle persone care.

Mi piace: Mi piace Caricamento...