Spread the love











Marina Calderone, presidente Cup: «Servono nuove tutele per le categorie ordinistiche, dall’equo compenso rafforzato alla legge sulla responsabilità in caso di malattie». Confermati i contributi a fondo perduto in arrivo col Dl Sostegno: giovedì prossimo l’ok a Palazzo Chigi

Mi piace: Mi piace Caricamento...