madrid,-vernice-nera-su-volti:-vandalizzato-il-murale-sulle-donne

Un murale femminista nel distretto di Madrid Ciudad Lineal è stato distrutto questa notte in coincidenza con la ricorrenza della festa delle donne, l’8 marzo.

8-m, il famoso dipinto lungo 60 metri che raffigura 14 volti di donne che si sono distinte nella politica, nell’arte e nelle scienze, da Rigoberta Menchú a Rosa Parks e da Nina Simone a Frida Kahlo è stato sfigurato: macchie di vernice nera ne hanno coperto i ritratti nella notte.

L’azione è stata rivendicata da Revolutio un gruppo radicale che nel volantino lasciato definisce le femministe “una delle bestie nere del nostro tempo”.

Gli abitanti del quartiere, per protesta, hanno stampato un poster che rappresenta il vecchio murale con ben visibili i volti e ce lo hanno attaccato sopra.

Rita Maestre, portavoce di More Madrid nel Consiglio comunale l’ha definito “vandalismo di estrema destra”. “PP e Vox hanno messo gli occhi su questo murale ed ecco il risultato.”

Il portavoce di Más Madrid ha chiesto al sindaco, José Luis Martínez Almeida, di garantire la protezione di questo murale e di altri di fronte al gran numero di messaggi di “odio” che erano apparsi nei social network.

Anche socialisti e membri di Psoe hanno stigmatizzato l’attacco vandalico

Un murale da cancellare

A gennaio il partito di estrema destra Vox aveva presentato una mozione affinché il murale venisse sostituito con un’immagine dedicata allo sport, definendolo “troppo politico”

“Le tue capacità non dipendono dal tuo genere” si leggeva accanto allo slogan commissionato dal consiglio municipale del quartiere e dipinto sul muro di un centro sportivo nel 2018.

Secondo Vox, il murale dichiarava un messaggio politico mentre avrebbe dovuto essere dedicato allo sport.

In un primo momento la mozione ha avuto successo e il consiglio ha votato per sostituire i volti delle donne con un murale in onore dei paralimpici maschili e femminili. Ma dopo le proteste e la raccolta di quasi cinquantamila firme in poche ore è stato graziato.

Sul caso, il primo ministro Pedro Sanchez ha commentato, con un tweet: “La lotta femminista per l’uguaglianza ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia. È una battaglia che porteremo avanti finché non ci assicureremo che le donne possano vivere liberamente e in modo equo”.

L’attacco di oggi è avvenuto 24 ore dopo che anche la replica del murale di Ciudad Lineal nel comune di Alcalá de Henares è stata vandalizzata.