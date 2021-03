lolita-lobosco,-l’attrice-lunetta-savino-diretta-su-luisa-ranieri-“e’-un’ottima-attrice-ma….”

Spread the love











Lolita Lobosco, una delle serie tv degli ultimi tempi che sta appassionando il pubblico italiano con Luisa Ranieri come protagonista principale, affiancata da un cast d’eccezione. Uno dei personaggi più amati, oltre alla Ranieri, è Nunzia ovvero la mamma di Lolita, interpretata da Lunetta Savino. In questi ultimi anni, il pubblico italiano si è tanto affezionato a questo personaggio, grazie alla sua interpretazione nella fiction Un medico in famiglia. Ora, Lunetta interpreta un personaggio molto importante in Lolita Lobosco, la madre della protagonista, Luisa Ranieri e di lei non può che avere un’opinione più che positiva.

Lolita Lobosco, Lunetta Savino interpreta la mamma di Luisa Ranieri

Lunetta ha rilasciato un’intervista in questi giorni, al periodico Ora, spiegando come sia stato davvero molto bello lavorare insieme a Luisa e che per lei è stata una grande scoperta. “Luisa è un’ottima attrice ed una donna splendida, ma l’elemento più bello da vedere è la sua carnalità e si capisce benissimo dal suo amore per il cibo. ha una sensualità spontanea e bella da vedere. Lo dico da donna”. Queste le parole dichiarate dall’attrice che sicuramente hanno fatto un gran piacere alla collega.

Nunzia, Lunetta racconta il personaggio da lei interpretato

Nell’intervista concessa da Lunetta l’attrice pare abbia anche voluto parlare del personaggio che ha interpretato in questa nuova fiction Rai e che la sta portando ancora una volta nelle case di milioni di italiani. “Nunzia è una tipica madre del Sud che sperava per la figlia il più classico dei matrimoni. Pur essendo una donna semplice è molto attenta al mondo che cambia”. Con queste parole l’attrice presenta il personaggio di Nunzia. Precedentemente l’attrice aveva rilasciato un’altra intervista, al settimanale Ora, parlando del cast, sottolineando di aver lavorato bene con tutti gli attori. “Splendido cast fatto di ottimi attori. Li ho trovati, da spettatrice, sorprendenti”.

Grande successo per la terza puntata

La fiction intitolata Le indagini di Lolita Lobosco sta ormai per volgere al termine. Nella serata di ieri, domenica 7 marzo, è andata in scena la penultima puntata e così come avvenuto in passato, è stata seguita da milioni di telespettatori di Rai 1. Nello specifico la puntata è stata seguita da 7 milioni di telespettatori. Non si sa ancora se ci sarà un seguito e dunque una seconda stagione, visto che dai libri si capisce che c’è ancora tanto altro di cui parlare e da raccontare. Nel frattempo, coloro i quali avessero perso la penultima puntata, possono rivederla sul sito di Raiplay.

