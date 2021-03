le-donne-(dell’arte)-per-le-donne:-insieme-per-l’8-marzo

Alla celebrazione della giornata internazionale della donna si aggiunge un sostegno all’arte e alla cultura: Mytheresa, il retailer di lusso online, ha unito le forze con l’agenzia londinese B-Corp MTArt Agency per il lancio del progetto “Art’s Female Future”. L’obiettivo dell’iniziativa è di dare voce alle donne che lavorano nell’arte, un settore che ha sofferto particolarmente a causa delle chiusure dovute alla pandemia, e di donare fondi ad associazioni o enti che si occupano di donne in difficoltà. In occasione dell’8 marzo, Mytheresa donerà una somma pari a 40 mila euro a enti di beneficienza selezionati da quattro donne empowered e impegnate nel mondo dell’arte.

Per realizzare questo progetto, Mytheresa si è rivolta alla fondatrice di MTArt, Marine Tanguy, imprenditrice di successo che il rivenditore di lusso ha sostenuto nella sua partecipazione al Next Woman Award, vinto nel 2018. Marine Tanguy ha selezionato tre creative dalla sua rete per averle al suo fianco in questa iniziativa di beneficienza. La scelta è ricaduta su Noëlla Coursaris Musunka, Tiffany Bouelle e Ines Leonarduzzi. Tre donne impegnate nel mondo della moda e dell’arte e da sempre attive nella lotta per l’uguaglianza di genere. Ognuna di loro ha selezionato un’associazione o un ente benefico al quale devolvere 10.000 euro forniti da Mytheresa.

Marine Tanguy, Ph. Oliver Holms

Noëlla Coursaris Musunka, filantropa congolese/cipriota e modella, ha scelto di devolvere la somma alla sua organizzazione no-profit Malaika che ha fondato con l’obiettivo di educare e ispirare le ragazze del suo paese d’origine, la Repubblica Democratica del Congo.

Noella Coursaris Musunka, Ph. Oliver Holms

L’artista franco-giapponese Tiffany Bouelle usa le sue creazioni per sollevare questioni come: l’impatto dei social network sulle donne, i disturbi della memoria e questioni di genere. L’artista ha scelto la Fondation de Femmes come destinataria della sua donazione, un’associazione francese dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne.

Tiffany Bouelle, Ph. Anouk Marty

Ines Leonarduzzi è un’imprenditrice di successo che ha fatto carriera nella scena digitale e artistica, concentrandosi sulla tecnologia sostenibile. Ha scelto di sostenere Care France, un ente di beneficenza che aiuta le donne al limite della soglia di povertà.

Inès Leonarduzzi, Ph. Anouk Marty

Marine Tanguy ha selezionato invece l’associazione Choose Love, per sostenere le donne rifugiate. «È stato un onore vincere la mentorship e il supporto di Mytheresa due anni fa come parte del premio Next Women – spiega Marine Tanguy – Sono entusiasta di vedere una nuova generazione di donne abbracciare il loro successo attraverso la moda e l’arte e sono felice di averle coinvolte assieme a Mytheresa per l’International Women’s Day. Il fatto che siamo stati in grado di sostenere molti enti di beneficenza dà ancora più valore a questa partnership».