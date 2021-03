la-bellezza-celebra-l’arte:-la-prairie-per-niki-de-saint-phalle

Niki de Saint Phalle. Tarot Garden. 1991. Lithograph, 23.7 x 31.5″ (60.3 x 80 cm). © 2020 NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION. Photo: Ed Kessler

Niki de Saint Phalle, pseudonimo di Catherine Marie-Agnès de Saint Phalle, è stata una pittrice, scultrice, regista e realizzatrice di plastici francese. Il MOMA Ps1 di New York la celebrerà dall’11 marzo al 6 settembre 2021 con l’esposizione “Structures For Life”, una retrospettiva che presenterà oltre 200 opere create dalla metà degli anni ’60 fino alla morte dell’artista. Sculture, stampe, disegni, gioielli, film e materiali d’archivio evidenzieranno l’approccio interdisciplinare di Saint Phalle e il suo impegno nelle principali questioni sociali e politiche. La mostra si concentrerà sulle opere che l’artista ha creato per trasformare gli ambienti, gli individui e la società.

Niki de Saint Phalle. La fontaine Stravinsky . c. 1983. Photo: Green Moon Marketing. © 2021 Niki Charitable Art Foundation

A patrocinarla, sarà La Prairie, che rende così omaggio allo spirito femminista audace e visionario di Saint Phalle – la sua sfida alle norme sociali e la sua volontà di rompere i codici sia nella sua vita personale che nel suo lavoro. Questa collaborazione è un’opportunità per la Luxury House svizzera di far conoscere al mondo le opere rivoluzionarie di Saint Phalle e di fare luce sui suoi successi in quanto donna e artista femminista d’avanguardia, che ha dedicato la sua vita ad una visione di equità sociale, razziale e di genere.



«Niki de Saint Phalle ha realizzato opere d’arte che rifiutano esplicitamente i valori patriarcali e le convenzioni artistiche. Le sue Nanas si confrontano con gli standard occidentali di femminilità e decoro: sono sfacciate, estatiche e abbracciano la sensualità. Ha creato le sue Nanas in scala così grande in modo che potessero dominare – letteralmente sovrastare – gli uomini. Saint Phalle è stata anche un’iconoclasta nel suo stile personale e nel suo modo di vivere», secondo Ruba Katrib, curatrice della mostra.

Niki de Saint Phalle working on the set for The Travelling Companion at her studio near Milly-la-Forêt. 1977. © 2021 Niki Charitable Art Foundation

Nel corso della sua vita, Niki de Saint Phalle ha usato il suo palcoscenico, in quanto artista, per portare l’attenzione su varie questioni a favore dell’uguaglianza delle donne, per provocare e innescare conversazioni – un’eredità che ancora oggi continua ad essere d’ispirazione per le nuove generazioni di artiste e donne. Ha anche contribuito alla formazione di movimenti artistici come il Nouveau Réalisme. Come unica donna nel gruppo fondato negli anni ‘60, ha offerto una prospettiva esclusiva e ha dimostrato che anche la sua arte lo era.



«Questa collaborazione con il MoMA PS1 è per noi una valida opportunità per condividere la filosofi a di Niki con il mondo e associare il suo spirito: pioniere, perseverante, forte, femminista a quello di La Prairie. Siamo particolarmente orgogliosi di poter sostenere la vita, l’opera e l’eredità culturale dell’artista, e lo consideriamo un incontro fondamentale per la nostra Maison», ha dichiarato Greg Prodromides, Chief Marketing Officer di La Prairie.

Niki de Saint Phalle. What Is Now Known Was Once Only Imagined. 1979. Offset-printed poster. 17 15/16 × 24″ (45.6 × 61 cm). Photo: NCAF Archives. © 2021 Niki Charitable Art Foundation

Infatti, il lavoro di Niki de Saint Phalle ha una particolare risonanza in La Prairie, dato che è stato il suo sorprendente uso del blu cobalto ad essere d’ispirazione per l’iconico colore della collezione Skin Caviar. Nel 1982, Niki stava sviluppando una fragranza col suo nome nel proprio atelier all’interno di uno studio di design condiviso a New York, nel quale il team di La Prairie era spesso coinvolto in scambi creativi. Quando La Prairie incontrò il blu cobalto di Niki de Saint Phalle – il suo colore preferito che lei descrive «come il colore della gioia e della fortuna» – il collegamento divenne chiaro: solo il blu cobalto avrebbe funzionato. Un incontro fortunato che avrebbe scaturito un legame con La Prairie e l’avrebbe suggellato per sempre.



Proprio come l’artista ha fatto conoscere le visioni moderniste e progressiste, il fondatore di La Prairie ha aperto la strada a scoperte pionieristiche. Il Dr. Paul Niehans era un sognatore, un ricercatore di bellezza. L’arte era fondamentale nella sua scienza, centrale nel suo sogno di tenere il tempo in mano e nel suo spirito pionieristico.

Niki de Saint Phalle with La fontaine Stravinsky. Photo: Leonardo Bezzola © Leonardo Bezzola Estate

Uno spirito che si rispecchiava nella fiamma interiore di audacia di Niki de Saint Phalle. Esprimeva una nuova femminilità che si opponeva alle influenze e ai valori convenzionali della società. Questa partnership con MoMa PS1 è un ulteriore sviluppo del contributo di La Prairie per l’arte e la cultura attraverso la creazione di nuove connessioni con il mondo dell’arte e i suoi vari rappresentanti, siano essi artisti emergenti o affermati o istituzioni culturali. Un impegno che continua a fiorire e a crescere basandosi sulle partnership esistenti della Maison con le fi ere d’arte: Art Basel e West Bund Art & Design e l’iconica Fondation Beyeler in Svizzera.

Niki de Saint Phalle: Structures for Life è in mostra al MoMA PS1 di New York dall’11 Marzo al 6 Settembre 2021, organizzata da Ruba Katrib, Curator, con Josephine Graf, Assistant Curator, MoMA PS1. Maggiori informazioni su moma.org/ps1