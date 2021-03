GF VIP, Rosalinda: Con Zenga è una cosa seria

Rosalinda Cannavò, ex concorrente del Grande Fratello Vip, mette i puntini sulle i e spiega che cosa c’è davvero tra lei e Andrea Zenga. A Live Non è la d’Urso parla anche del suo chiarimento con l’ex Giuliano e della querela che si è beccata da Massimiliano Morra.

Rosalinda Cannavò, ex concorrente del Grande fratello Vip, non ha alcun dubbio. Quello che c’atra lei e Andrea Zenga, suo ex coinquilino nella casa più spiata d’Italia, non è solo un flirt, ma una vera e propria storia. C’è una bella differenza tra le due cose: il flirt sembra una cosa passeggera, la relazione implica qualcosa di serio. E lei e Andrea hanno intenzioni serie.

“Io la reputo storia perché è fuori dalla casa si sta concretizzando. Ho visto il mio ex due giorni fa, mi sembrava corretto, giusto e rispettoso guardarlo negli occhi e dirgli tutto quello che pensavo e chiedergli anche scusa perché non è stato carino quello che ho fatto. Però io al di là di tutto gli voglio bene, ma provo dei sentimenti verso un’altra persona. Lui ha capito”. Leggi anche: GF Vip, Zenga e Rosalinda: a luci rosse sotto le coperte

Rosalinda e l’avventura al GF Vip

Ma andiamo per gradi. Rosalinda Cannavò, ex Adua del Vesco, ha fatto un percorso molto “movimentato“ all’interno della casa più spiata d’Italia. Ex fidanzata finta di Gabriel Garko, ex finta fidanzata di Massimiliano Morra, ex fidanzata di un ragazzo di nome Giuliano (da cui si è lasciata mentre lei era ancora all’interno del reality show), è uscita dalla casa fidanzata con un altro ragazzo, Andrea Zenga, suo ex coinquilino.

Con Barbara d’Urso parla della scelta di fingersi fidanzata di Garko per anni:

“Con Gabriel siamo grandissimi amici da tanti anni, è grazie a lui che ho avuto il coraggio di tirare fuori tutto. Io non mi aspettavo quello he ha fatto al Grande Fratello. Lui sapeva quanto stessi male a prendere in giro il pubblico. Sono stata carnefice di me stessa, ho accettato di fare quelle cose per una carriera e per essere qui oggi. Non ho detto che mi abbia fatto bene. Tanto che sono finita a combattere contro l’anoressia. “.

La querela di Massimiliano Morra a Rosalinda

E ha anche parlato di quando ha dichiarato che Marrimiliano Morra, altro suo finto fidanzato e suo ex coinquilino al GF Vip, era gay: