facciamo-chiarezza-sull’attore-che-interpreta-don-saverio-nel-paradiso-daily

Il Paradiso delle Signore 5: intervista a Andrea Lolli

Il Paradiso delle Signore ha una storia più unica che rara. Debutta nella stagione televisiva 2015-2016 come fiction. La messa in onda prevede un appuntamento settimanale per i primi due cicli di episodi trasmessi in prima serata su Rai 1. A partire dalla stagione televisiva 2018-2019 Il Paradiso delle Signore cambia volto e diventa Daily. Sono tante le novità oltre al format: comincia una storia nuova che si impernia su un punto di contatto fondamentale. Ha un nome: Vittorio Conti. In realtà non è l’unico personaggio a continuare il suo viaggio dal serale al Daily. Ad esempio, torna anche Don Saverio… Con una differenza. Se Vittorio Conti è sempre interpretato da Alessandro Tersigni, Don Saverio non ha lo stesso attore. Commentiamo il Daily e, nello specifico, Il Paradiso delle Signore 5 in questa intervista a Andrea Lolli (Don Saverio dalla stagione 3 o Daily 1 in poi, con una piccola interruzione)!

La confusione sull’attore che interpreta Don Saverio: da Gianni Ferreri a Andrea Lolli

Commentando le puntate de Il Paradiso delle Signore 5 in questa intervista a Andrea Lolli cogliamo l’occasione per fare chiarezza sul ruolo dell’attore nella soap. Andrea Lolli interpreta Don Saverio ne Il Paradiso delle Signore Daily, ma non è sempre stato così. Nelle prime due stagioni – quando ancora era una fiction, in onda in prime time – il ruolo era affidato a Gianni Ferreri. Ecco che è sorto un qui pro quo tra molti: il volto di Don Saverio è stato spesso associato all’interprete sbagliato.

Lo stesso Andrea Lolli scopre della confusione nella mente di tanti perché il suo “predecessore” Gianni Ferreri gli “ha mandato una foto che avevamo scattato di scena ultimamente dove c’ero anche io”. Così, commentando quello scatto sul set della festa di Carnevale ne Il Paradiso delle Signore 5 – in questa intervista Andrea Lolli – scherza sulla sua “crisi di identità”. Su un famoso settimanale “leggo sotto le didascalie e vedo ‘Gianni Ferreri che è Don Saverio’”, rivela l’attore. Ecco, noi di Tvserial.it ci teniamo a fare chiarezza perché è giusto dare a Don Saverio quello che è di Don Saverio. In questo momento storico de Il Paradiso delle Signore, quindi nel Daily, è interpretato da Andrea Lolli.

La gara ciclistica al Paradiso? “La scena di cui sono maggiormente soddisfatto della mia carriera”

Andrea Lolli è felice di aver ereditato il testimone di Don Saverio e fa parte, a tutti gli effetti, parte della grande famiglia del Paradiso. In questa chiacchierata ci racconta anche i retroscena della gara ciclistica al grande magazzino che ha visto lui e Armando come avversari. Quella scena è “la scena di cui sono maggiormente soddisfatto della mia carriera”, rivela Andrea Lolli. Non è stata per niente facile. L’obiettivo era che sia lui – Andrea Lolli – sia Pietro Genuardi (alias Armando) prendessero insieme i pezzi di stoffa rossa dalle mani di Francesca Del Fa (alias Irene Cipriani). Complici l’assenza di occhiali e l’outfit da prete di Andrea Lolli, è stata per l’attore un’impresa ardua ma con un lieto fine!

Pensando alle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 5 in questa intervista Andrea Lolli ci sprona a continuare a seguirlo perché “sono cinquanta minuti anche di un mondo che non c’è più, forse anche una piccola favola.”

