chiara-ferragni,-non-ci-sta:-la-grande-promozione-ai-concorrenti

Chiara Ferragni non ci sta e risponde alle recenti critiche che l’hanno vista protagonista e decide di promuovere anche altri cantanti

Chiara Ferragni (Instagram)

Il Festival di Sanremo volge al termine e vede vincitori il giovane gruppo dei Maneskin. Sono sorti tantissimi problemi in questa edizione, sin dal principio. Inizialmente era stato messo in dubbio il Festival stesso, ma alla fine il C.T.S. si è espresso ed ha deciso che l’evento si sarebbe tenuto senza pubblico.

La classifica finale ha visto alle spalle della rockband il marito della Ferragni, Fedez insieme a Francesca Michelin che hanno preceduto Ermal Meta. A scuotere la calma post show ci ha pensato il Codacons, accusando Chiara di aver influenzato la classifica.

Dall’alto dei suoi oltre 20 milioni di Folower la moglie di Fedez si è resa protagonista di un episodio abbastanza singolare. Sul suo profilo Instagram ha condiviso una serie di storie in cui incitava i suoi fan a votare per loro.

Nell’era dei social si dovrebbe tener conto della possibilità di influenzare le votazioni attraverso Instagram ad esempio, tuttavia non ci sono regole al riguardo. A queste polemiche risponde come meglio sa fare, utilizzando i social.

Chiara Ferragni non ci sta e promuove altri cantanti

“Influenzare” i suoi follower è ciò che riesce meglio alla Ferragni, ma sarebbe davvero possibile farlo fino al punto di alterare la classifica di un evento simile? A quanto pare il Codacons pensa di si e si parla addirittura di un invalidamento della classifica.

Per ora sono solo dicerie, ma comunque lo storico nemico di Fedez sembra intenzionato ad andare fino in fondo. Lo stesso rapper è voluto scendere in sua difesa: “Mi hanno sempre insegnato che una moglie sostiene il marito. È una polemica sterile. Cosa volete aspettarvi da mia moglie? È mia moglie!”.

La sua logica effettivamente non fa una piega, ma un conto è sostenere un conto è fare una sorta di campagna come ha fatto lei, ma saranno gli enti competenti a giudicare il fatto.

Dopo aver sostenuto così tanto il marito ha voluto decidere di spezzare una lancia anche in favore degli altri concorrenti, stilando una sua lista personale. “Oltre a Fedez e Francesca ed i Maneskin una delle mie canzone preferite è stata Voce di Madame, potentissima e lei pazzesca nella performance”.

Nella lista include anche Arisa, la Rappresentante di lista, Coma Cose, Arisa ed anche Aiello. Chiara dedica diverse storie a loro, un modo per farsi perdonare la storia del televoto?