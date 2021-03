che-tempo-che-fa,-fabio-fazio-a-zlatan-ibrahimovic:-“se-tu-fai-il-presentatore-io-faccio-il-calciatore”-ma-la-risposta-di-ibrahimovic-fa-rimanere-di-ghiaccio-fazio-che-non-controbatte

Spread the love











Il Festival di Sanremo è terminato e, finalmente, Amadeus e Fiorello possono scaricare tutta la tensione che hanno accumulato dal mese di settembre, da quando cioè hanno iniziato l’organizzazione della kermesse musicale più importante in Italia che, ogni anno, è carica di aspettative.

A Che tempo che fa Fabio Fazio ospita Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è stata la vera sorpresa de Il Festival di Sanremo di quest’anno.

Zlatan Ibrahimovic, fortemente voluto da Amadeus ha fatto una gran bella figura sul palcodell’Ariston dove ha fatto venire fuori la sua vena di simpatia. Ha scherzato con Amadeus ed è stato al gioco rivelandosi molto simpatico. Poi ieri sera, terminata l’avventura sanremese, è andato ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

A presentare Ibrahimovic ci ha pensato, in svedese Filippa Lagerback e il bomber del Milan ha commentato così questa attenzione nei suo confronti: “Così mi sento a casa“.

Poi, è stata la volta di Fabio Fazio, che era in collegamento da casa dopo aver subito un’operazione che gli ha detto: “Senti Zlatan se tu mi rubi il mestiere, io mi metto a fare il calciatore“.

Ma, pronto, Ibrahimovic gli ha risposto: “Non puoi, devi avere il 47 di piede come me“.

E poi hanno parlato del passaggio che Ibrahimovic ha dovuto chiedere al motociclista per arrivare in tempo a Sanremo eha spiegato così: “Ero preoccupato che nessuno mi credesse, così ho fatto dei filmati col cellulare ma pesavo molto più del conducente e la moto sbandava a seconda di dove mi spostavo, quindi ho pensato fosse meglio restare in mezzo. Ma almeno così c’erano le prove”.

E poi Fazio ha mandato in onda la risposta del motociclista: “Spero ti sia ripreso dallo spavento e dal freddo. Per me da milanista è stata un’esperienza allucinante. Hai il mio numero, se hai bisogno chiamami e io arrivo. Ci rivedremo a San Siro, io sugli spalti a tifare, tu in campo a far gol“.

Ibrahimovic parla del suo Milan

Ibrahimovic ha poi parlato seriamente della sua squadra e ha detto: “Per i miei compagni cosa sono? Mi sento un leader, è l’unica squadra dove mi sono emozionato con loro. Voglio dare tanto, insegnargli tanto, fare da guida, quando mi guardano aspettano che gli dica cosa fare. Oggi volevo esserci, mi sento troppo dentro, mi è mancata tanto la squadra anche durante il Festival. Quando passo un giorno senza di loro, è come un giorno senza i miei figli”.

E poi, a proposito dell’eventuale rinnovo ha detto: “Vediamo, dipende da Paolo, se lui vuole ci siamo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...