I biscotti ai fiocchi d’avena, insieme ai chocolate chip cookies, sono tra i biscotti più caratteristici degli Stati Uniti. Dall’aspetto rustico, in questa versione ricca di tanta uvetta e gocce di cioccolato, questi biscotti ai fiocchi d’avena sono perfetti per una prima colazione che dia energia, per accompagnare il tè delle cinque o da sgranocchiare in qualunque momento della giornata.

Questa ricetta è adattata da: “Chewy Gooey Crispy Crunchy Melt-in-Your-Mouth Cookies” di A. Medrich e dà vita a dei biscotti chewy, ovvero leggermente morbidi e gommosi al centro, che sono tra le versioni più golose dei cookie (le altre due versioni sono cakey – leggermente lievitati e spugnosi – e crunchy – croccanti-).

Burro fuso e fiocchi d’avena inumiditi sono il segreto della piacevole consistenza di questi cookies. Per questo motivo è importante il riposo prolungato della pasta, che permette ai fiocchi di avena di idratarsi al meglio, assorbendo l’umidità degli altri ingredienti. L’ulteriore riposo in frigo, prima della cottura, serve ad evitare che i biscotti si allarghino eccessivamente in cottura; il passaggio può essere evitato ma i cookies risulteranno leggermente più piatti.

I cookies si conservano per diversi giorni ben chiusi in una scatola di latta o contenitore ermetico…sempre che non li mangiate tutti prima, cosa abbastanza probabile.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti



Tempo di cottura: 12 minuti



Tempo totale: 17 minuti

Dosi per

10 persone

Ingredienti

190 g Fiocchi d’avena

160 g Farina

210 g Burro

145 g Zucchero Di Canna

100 g Zucchero Semolato

1 Uovo grande

60 ml Acqua

60 g Uvetta

70 g Cioccolato in gocce

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

1 cucchiaino Cannella in polvere

¼ cucchiaino Noce Moscata grattugiata fresca

½ cucchiaino Bicarbonato di sodio

½ cucchiaino Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti ai fiocchi d’avena, mettete prima di tutto i fiocchi d’avena in una ciotola e spruzzateli con l’acqua.



In una seconda ciotola, setacciate la farina con il bicarbonato, la cannella, la noce moscata e mescolate con un cucchiaio.



Tagliate il burro a cubetti e fatelo fondere in un pentolino a fuoco medio.



Rimuovete dal fuoco, aggiungete i due tipi di zucchero, la vaniglia e il sale e mescolate bene.



Aggiungete l’uovo e mescolate velocemente.



Unite la farina e lavorate fino a che è inumidita.



Aggiungete le uvette, le gocce di cioccolato, i fiocchi d’avena e amalgamate il tutto.



Coprite con pellicola e lasciate riposare in frigo almeno 2 ore, ma meglio tutta la notte .

Prelevate delle porzioni di pasta con un cucchiaio (2 cucchiai per i cookies grandi, 1 solo per quelli più piccoli) e disponetele su una placca foderata di carta forno, mantenendole molto ben distanziate una dall’altra.



Lasciate riposare i biscotti in frigo per un’altra mezz’ora prima della cottura.

Fate cuocere in forno caldo a 175°C per circa 12-15 minuti (biscotti grandi) o 10-12 minuti (biscotti piccoli), ruotando la teglia a metà cottura, fino a che i biscotti saranno ben coloriti.



Lasciate riposare nella teglia per 5 minuti, quindi trasferite delicatamente i biscotti su una griglia e fateli raffreddare completamente.