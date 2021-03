Annie Féolde indica la rotta: «Con tanta passione e l’impegno totale, le donne possono tutto in cucina»

Tra i gourmet, Annie Féolde resta inimitabile per tre aspetti: il meraviglioso accento franco-fiorentino, la mitica capigliatura rossa («L’ho scelta più di 25 anni fa, perché mi volevo sentire un po’ irlandese e non ho più cambiato parrucchiera: è lei che mi ha insegnato come fare da sola quando non sono a casa», sottolinea) e l’Enoteca Pinchiorri, monumento della ristorazione internazionale che guida con il compagno Giorgio Pinchiorri, dal 1979. Ed è un modello per qualsiasi donna che guarda al mondo dei ristoranti stellati, come prova la marea di selfie a cui si sottopone a ogni evento: mademoiselle Féolde è stata cuoca-patronne e oggi è solo patronne, con un occhio attento a ogni elemento. La persona ideale per raccontare passato, presente e futuro della cucina al femminile in Italia.

Madame Féolde, a ogni evento per i tristellati Michelin, le sole donne presenti erano lei e Nadia Santini: veterane dei fornelli, con tutto il rispetto. La quota rosa resta bassina

«In effetti, non conosco molte donne che fanno il nostro mestiere. Però, mi ricordo una cosa: quando a fine anni 90, l’Italia è stato il solo Paese al mondo a vantare tre cuoche a tre stelle (ndr, lei, la Santini del Pescatore e Luisa Valazza del Sorriso) praticamente non se ne sono accorti. Ci hanno incredibilmente trascurato e forse l’effetto si è trascinato sino a oggi».

Ci sta dando dei maschilisti?

«Anche. Era una meraviglia per la cucina italiana, non crede?»

Mettiamola così. Una cuoca stellata sostiene che il problema non è tanto la scarsità di chef donne, ma di sous-chef donne. Le prime danno il proprio ritmo alla cucina dei maschi, le seconde devono adattarsi e spesso cedono



«Ha ragione. Non è una questione di testa o di fisico, ma di modello di vita. In Italia è difficile rinunciare alla famiglia e ai figli, così molte cuoche si rassegnano a ruoli secondari o mollano. Un’alternativa è lavorare insieme al marito o al compagno, ma non è semplice».

Nel suo caso funziona: praticamente da 50 anni, vive e lavora insieme a Giorgio Pinchiorri

«Sono arrivata a Firenze, a 25 anni, per fare la babysitter. Ma poi ho fatto la commessa e la sala, seguendolo all’Enoteca Nazionale che nel ’79 comprò, cambiandole il nome e puntando sulla cantina, oggi tra le più grandi del mondo. Lì è iniziata una storia incredibile: siamo stati l’unico locale in Italia che ha riconquistato la terza stella Michelin dopo averla persa».

Le fa piacere sapere o scoprire direttamente che per un mare di aspiranti cuoche rappresenta un modello?

«Credo sia stato merito della mia partecipazione al programma televisivo Top Chef, molte mi chiedono un selfie, ma ignorano la mia storia. Ma guardi che è meglio così: non bisogna essere un esempio vivente, semmai è giusto raccontare come si raggiunga l’eccellenza. Per me è questione di voglia, di imparare le cose che non si sanno fare. Mi ricordo che ho iniziato a cucinare da sola perché mi resi conto di come sarebbe stato gradito ai clienti un abbinamento culinario ai grandi vini di Giorgio».

Dicono che le cucine stellate siano caserme dove una donna si trova generalmente male o proprio non è gradita. Vero o falso?

«Intanto parlo dell’Enoteca Pinchiorri. Da noi la disciplina si ottiene parlando normalmente, e non urlando. È il sistema migliore per spiegare le cose, non sopporto chi offende con parole e gesti. Da noi si lavora così, almeno. Quanto alla presenza femminile, onestamente non penso che ci sia una visione maschilista in cucina: si scelgono le persone brave e se una ragazza lo è, non ha problemi».

Eppure il numero è molto basso

«È perché per una donna diventa più difficile conciliare il lavoro con il mondo esterno. Se il tuo compagno lavora in un altro settore, direi che è impossibile. Come il concetto di famiglia viene messo in discussione. Questo fa una selezione naturale, ben più di quanto si pensi».

In compenso, ci sono più cuoche stellate – in rapporto al totale – in Italia che nel suo paese di origine. Se l’aspettava?

«Vede che non c’è maschilismo nelle cucine italiane? Nel momento in cui aumenterà la conoscenza di questo lavoro – il che vuol dire studiare tanto – le donne saranno ancora più protagoniste. Tra l’altro, me lo lasci dire passando per femminista, quando sono brave sono superiori agli uomini…».

Se una ventenne uscita dall’alberghiero le chiede qualche consiglio?

«Le dico la verità: la ristorazione è un lavoro piacevole, entusiasmante, ma pesante. Totalizzante perché toglie la possibilità di avere tempo libero come in altre professioni, soprattutto nel fine settimana. Se questo non la spaventa, può iniziare la carriera. Magari non pensando per forza a fare la cuoca, è bellissimo anche dedicarsi alla pasticceria o alla sala».

Da grande patronne, quando chiude il ristorante dopo il servizio, cosa la rende felice?

«La certezza che all’Enoteca Pinchiorri si pensi sempre alla qualità in ogni aspetto. La ricerca delle materie prime, il dettaglio in cucina, il servizio che coccola, ma non asfissia il cliente».

Per chiudere, non ci deluda: in casa comanda lei

«Io e Giorgio non sappiamo nemmeno dove è la casa: si torna al consiglio di prima, soprattutto per le ragazze».

Ma è vero che il signor Pinchiorri è sempre in cantina?

«Ci sta tanto. Lui, da grande amatore di vini, apprezza molto la Francia. Forse questo l’ha reso più gentile nei miei confronti».

Un grande matrimonio, insomma

«Non siamo sposati, io sono ancora una signorina di Nizza».