Amadeus durante la conferenza stampa di oggi ha annunciato con grande dispiacere che non farà un terzo Festival di Sanremo Durante la conferenza stampa di oggi 6 marzo 2021, Amadeus ha annunciato la sua decisione. Per stasera, ovviamente c’è tanta ansia e moltissima attesa per il vincitore di questo 71imo Festival di Sanremo e il […]

L’articolo Amadeus lascia il Festival: “Il terzo Sanremo di seguito non ci sarà” proviene da Leggilo.org.

