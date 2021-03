Alda D’Eusanio querelata, chiesto un milione di euro di risarcimento: ecco che cosa è successo

Alda D’Eusanio si è distinta all’interno del Grande Fratello Vip per le numerose uscite verso alcuni personaggi della televisione italiana come Maria De Filippi e Laura Pausini; di quest’ultima Alda ha addirittura accusato il marito di violenza domestica ed è stata poi querelata.

Le sue illazioni le sono costate la squalifica dal reality show, ma i guai giudiziari della D’Eusanio a quanto pare non sono finiti.

Adriano Aragozzini, produttore discografico dell’ex patron del Festival di Sanremo, avrebbe querelato Alda D’Eusanio con l’accusa di calunnia gravissima, chiedendo pertando un risarcimento a sei zeri, cioè di 1 milione di euro.

A comunicarlo è Elisabetta Calvario, la legale di Adriano Aragozzini che in una nota dello Studio Legale Mlt di Roma ha dichiarato che, su richiesta del suo assistito, è stata sporta una denuncia-querela alla Procura Generale della Repubblica di Roma per gravissima calunnia nei riguardi di Adriano Aragozzini in occasione di una puntata del programma televisivo Grande Fratello Vip ripreso e mandato in onda sulle Reti Mediaset;

Vediamo qual è il misfatto di cui Alda D’Eusanio è accusata: durante una conversazione con i concorrenti del reality, la donna aveva accusato il produttore discografico di “aver distrutto Mia Martini“.

Pronta la replica di Araguzzini che in una nota a Dagospia ha risposto:

“Tutti in Italia sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche. In 5 anni che ho organizzato il Festival, Mia Martini ha partecipato 3 volte. L’ho portata al tour ‘Sanremo in the world’ a Tokyo, New York, Toronto, San Paolo del Brasile e Francoforte in Germania.”

La richiesta di danni è, come riportato poc’anzi, di un milione di euro che devolverà in beneficenza.