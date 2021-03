afghanistan,-i-talebani-celebrano-nella-base-per-cui-soldati-italiani-sono-morti

Per cinque anni i soldati italiani hanno combattuto per difendere la base di Bala Murghab: almeno tre di loro sono morti in questa vallata afgana, strategica per il controllo dei traffici di oppio e di armi. Poi nel 2013 con la riduzione delle forze Nato, il fortino è stato ceduto all’esercito di Kabul addestrato dai nostri istruttori. Ma ora davanti all’avanzata dei fondamentalisti islamici, i militari afgani l’hanno abbandonato. E i talebani celebrano la vittoria con un video – diffuso dal portavoce Zabihullah Mujahid e rilanciato dall’analista statunitense Bill Roggio – che mostra i bastioni, le torrette e i dormitori completamente vuoti.

I miliziani fondamentalisti sottolineano che quella era l’ultima posizione in mano al governo di Kabul nella provincia di Baghdis.

Si sgretola il controllo del potere centrale

La ritirata è stata confermata dal ministero della Difesa di Kabul e testimonia la rapidità con cui il controllo delle autorità centrali si sta sgretolando. Con la diminuzione del sostegno americano voluta dall’amministrazione Trump, le truppe locali devono fronteggiare da sole l’escalation islamista. Dopo avere subito perdite terribili, stanno concentrando il personale nelle grandi città. Il ministero dell’Interno, da cui dipende una forza paramilitare, negli ultimi mesi ha ridotto i checkpoint da seimila a 3700, e anche l’esercito ripiega nelle aree urbane più grandi. Lasciando avamposti come quello di Bala Murghab.

Questo nome esotico è diventato una piccola epopea nella storia delle missioni internazionali italiane: un castello di sabbia dove migliaia di alpini, parà, granatieri, bersaglieri hanno combattuto. La vallata è un catino verde circondato di montagne brulle, attraversata da un tratto della Ring Road, la strada che costituisce la principale arteria dei commerci afgani. Oltre le vette c’è Turkmenistan e questo la rende uno snodo fondamentale per le esportazioni di droga che finanziano la resistenza fondamentalista e i signori della guerra tribali. Per bloccare questi traffici nel 2008 la Brigata Friuli l’occupò con un’operazione di “cavalleria dell’aria”: all’alba squadre d’assalto sono sbarcate in più ondate dai grandi elicotteri Chinook, mentre i Mangusta da combattimento respingevano i contrattacchi talebani. Un’azione da manuale, conclusa senza perdite.

Gli attacchi ai soldati italiani

Vennero costruiti una base principale – Fob Colombus – assieme agli americani in una vecchia fabbrica di cotone e una corona di avamposti sulle cime per mantenere il controllo dell’intera vallata. Ma i talebani non si sono mai arresi e per anni hanno continuato a colpire gli italiani. Nel 2010 una bomba nascosta lungo la strada ha ucciso il sergente Massimiliano Ramadù e il caporale Luigi Pascazio, ferendo altri due alpini che dal comando di Herat stavano dirigendo verso il caposaldo. Un anno dopo durante i pattugliamenti per individuare i cecchini nemici è stato ucciso il caporale David Tobini della Folgore, mentre altri due parà sono stati solo feriti. Spesso sono piovuti razzi sulle postazioni, a cui è stato risposto con i mortai da 120 pesanti: duelli che sono proseguiti per settimane.

In quegli anni il contingente tricolore è arrivato a contare su 4000 tra uomini e donne, poi dal 2013 sulla scia di Washington anche la Nato ha cominciato a ridurre i ranghi. Da allora gli italiani sono concentrati nell’aeroporto di Herat, con meno di 800 militari. Il controllo delle province sul confine come Baghdis e Farah sono state cedute ai battaglioni dell’esercito afghano, addestrati dai nostri istruttori, a cui sono state consegnate tutte le fortificazioni.

Quei soldati hanno combattuto con coraggio, subendo perdite gravissime. La guarnigione di Bala Murghab è rimasta sotto assedio nel fortino dal maggio 2019, ricevendo rifornimenti scarsi e subendo dozzine di attacchi. Finché pochi giorni fa da Kabul non è arrivato l’ordine di ritirarsi, lasciando l’intera provincia nelle mani del talebani.