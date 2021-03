a-nashville,-a-casa-del-re-del-country-darius-ruckers

Chitarre, atmosfera calda e festiva, un portico e poca distanza dai campi da golf: sembra che a Darius Ruckers serva veramente poco per stare bene e sentirsi a casa. Il frontman degli Hootie & the Blowfish ha comprato la sua casa nelle vicinanze di altre star del country come Brett Young, Luke Bryan e Jason Aldean. A Nashville, in Tennessee, la villa di Darius Ruckers racconta molto della vita del suo proprietario, della sua passione per la musica e del suo desiderio di ospitare gli amici per godere di serate in compagnia.

La cucina del cantante

La cucina e salotto sono uniti in un open space: «perchè lo sanno tutti che alle feste le persone finiscono sempre per riunirsi in cucina», mentre un tavolo in legno davanti alla finestra è il posto preferito da Ruckers e suo figlio Jack per fare puzzle, giocare a scacchi e chiacchierare. Nonostante il tre volte vincitore di un Grammy Award si sia trasferito in questa casa solo sei mesi fa assieme al figlio sedicenne, in tutte le stanze si respira il piacere per la convivialità, dal camino acceso alle tavolate per le cene con gli amici, fino alle decorazioni natalizie per non farsi mancare niente sotto le feste.

Alcune delle chitarre esposte a casa di Darius Ruckers

Esposte in bella vista per tutto il salotto ci sono le chitarre del proprietario di casa: cimeli preziosi che, ci tiene a precisare, sono tutti suoi e che ha comprato per un motivo ben preciso. Quella a cui tiene di più e che mostra con particolare soddisfazione è un regalo dell’amico Edwin McCain: una Nashville 1951, parte della sua collezione personale e ricevuta in occasione del suo cinquantesimo compleanno. «La suono e scrivo canzoni con questa tutto il tempo – spiega – è uno dei pezzi di maggior valore della mia collezione».

Il portico sul retro

All’esterno, come ogni casa del Sud degli Stati Uniti che si rispetti, c’è un ampio porticato. Qui il cantante si siede a godersi le belle giornate di sole e la pioggia. Il patio per lui era un elemento irrinunciabile, con un camino in pietra da esterni e spazio per ospitare amici e godersi la compagnia, o la pace della solitudine.

