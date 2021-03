veronica-maya-inviata-a-sanremo-per-la-rai-e-il-marito-marco-moraci-“sanremo?-ho-cambiato-canale-…-sembrava-un-gay-pride”,-la-reazione-della-maya

Spread the love











Quest’anno Sanremo sta facendo parlare, forse, più di ogni altro anno.

I due conduttori, nonostante si siano spesi tantissimo non sono riusciti a far dimenticare, anche solo per poche ore, la tragedia che stiamo vivendo, a qualsiasi livello, sia sanitario che economico che sociale a causa della pandemia.

E questo non è certo colpa dei due professionisti dello spettacolo ma della situazione che non permette di rilassarsi e godersi uno spettacolo senza altri pensieri. La gente è malata, preoccupata, stanca e demoralizzata perché non si vede la luce ed è sembrato che anche Sanremo sia stato usato per sfogare un po’ la tensione che aleggia e per questo sono state usate, su più fronti parole dure nel confronti dell’organizzazione, del direttore artistico e conduttore Amadeus e della sua spalla e coconduttore Fiorello.

I due si sono detti comunque soddisfatti del risultato portato a casa nonostante tutto ma Amadeus ha tenuto a precisare che, per lui, questo è l’ultimo Sanremo.

Marco Moraci si scaglia contro Sanremo “Sembra un gay pride”

Marco Moraci è il marito di Veronica Maya che, quest’anno era inviata a Sanremo per la trasmissione Ore 14, che va in onda su Rai2.

Marco Moraci e Veronica Maya sono una coppia da undici anni e si sono sposati ben due volte, la prima nel 2017 ai Caraibi e poi a Roma. Dalla loro unione sono nati tre figli: Riccardo, 9 anni, Tancredi, 6, e Katia, 4.

Marco Moraci, due sere fa dopo aver visto l’esibizione di Achille Lauro che baciava sulla bocca il suo bassista, ha scritto con sdegno sui social: “Più che un Festival di Sanremo, è un Gay Pride … Una volta il festival di Sanremo era un’occasione per le famiglie italiane, per riunirsi e guardare la bella, sana musica italiana in cui le canzoni avevano testi ricchi di valori come amicizia, amore e stimolo a far bene nella vita”.

E poi ha concluso così: “Stasera io ho cercato di spiegare ai miei figli cosa fosse Achille Lauro e ho preferito cambiare canale“.

Il web commenta il post di Moraci e lui risponde così

Dopo che Marco Moraci ha scritto quel post, il web ha commentato e lui ha risposto, a sua volta, così: “Io non mi nascondo dietro a nulla. Voglio essere rispettato, stiamo subendo una discriminazione al contrario. Per quanto riguarda i miei figli: non c’è niente di male nella famiglia del Mulino Bianco! Lavaggi del cervello a casa mia non se ne fanno perché ai miei figli sono già stati inculcati quei valori sani etici e morali che li metteranno sempre in condizione di fare le giuste scelte nella vita”.

Qualcuno ha pensato che quel post di Moraci abbia potuto mettere in difficoltà la moglie Veronica Maya che, dicevamo, è stata inviata a Sanremo e ci si aspettava che, in qualche modo anche lei commentasse ma Veronica Maya è rimasta in silenzio .

Mi piace: Mi piace Caricamento...