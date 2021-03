una-villa-scultorea-mimetizzata-nella-natura

A sud della regione dell’Ontario, in Canada, lo studio Partisans ha progettato una residenza unica nel suo genere, che segue e asseconda il profilo delle colline che la circondano. Il nome fold house, letteralmente casa piegata, richiama infatti alla sua struttura ondulata, che si estende su due piani. Grazie all’uso del legno e dell’acciaio e alla sua forma peculiare, l’abitazione è stata studiata per mimetizzarsi tra gli alberi secolari di acero e quercia.

Gli architetti dello studio Partisans hanno concepito la residenza come una fuga nella natura, in cui i proprietari potessero accogliere familiari, amici e collaboratori. Elemento scenografico, il padiglione in cui è incastonata la piscina, immersa nella parte inferiore della collina, dalla quale è possibile godere di una vista sul parco grazie alla facciata in vetro.

L’utilizzo del legno piegato a compressione per la facciata e per gli interni della casa, è una tecnica di fabbricazione artigianale utilizzata per i mobili e gli strumenti musicali. Questa lavorazione ha infatti consentito di realizzare la sorprendente curvatura del tetto, simile a un’onda. L’accesso avviene tramite una scala esterna in acciaio che crea un affascinate pendio scultoreo.

Per ridurre al minimo l’impatto ambientale e seguire le normative per la sostenibilità, è stata eseguita una scansione 3D per ottimizzare il posizionamento della struttura. Infine, per massimizzare l’utilizzo della luce solare come fonte di energia durante tutto l‘anno e ridurre il calore nei mesi estivi, le finestre sono state strutturate attraverso un motivo a scacchiera.